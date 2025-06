Remo x Operário-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (08), no Estádio Mangueirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Remo e Operário-PR se enfrentam neste domingo (8), às 19h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 11ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Sem vencer há três jogos, com dois empates e uma derrota, o Remo volta a campo buscando se aproximar da zona de classificação para a Série A. Em sexto lugar, com 17 pontos, a equipe está a um do Cuiabá, equipe que fecha o G-4.

Já o Operário-PR, no meio da tabela, com 14 pontos, acumula quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas na Série B. Aproveitamento de 46%. Na última rodada, o Fantasma empatou com o Athletico-PR por 2 a 2.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Kadu Santos (Pedro), Camutanga, Reynaldo e Sávio; Luan Martins, Pedro Castro e Pavani; Pedro Rocha, Felipe Vizeu e Adaílton.

Operário-PR: Elias; Thales Oleques, Miranda, Joseph e Cristiano; Thiaguinho, Zuluaga (Neto Paraíba) e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Daniel Amorim e Marcos Paulo.

Desfalques

Remo

Caio Vinicius, Jaderson, PH e Maxwell estão lesionados.

Operário-PR

Fransérgio foi expulso contra o Athletico-PR e cumprirá suspensão. Allano e Jean Lucas estão lesionados.

Quando é?