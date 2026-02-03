Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoRemo
team-logoMirassol
Mounique Vilela

Remo x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4), no Estádio Banpará Baenão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Remo e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Estádio Banpará Baenão, em Belém, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiereno pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar com o Novorizontino por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Paulista, o Mirassol volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Grande surpresa do torneio nacional na última temporada, a equipe paulista estreou com vitória ao bater o Vasco por 2 a 1, somando seus primeiros três pontos no torneio nacional .

Por outro lado, o Remo iniciou sua campanha no Brasileiro com derrota para o Vitória por 2 a 0, na primeira rodada. Para o confronto, o técnico Juan Carlos Osório poderá contar com Franco Catarozzi, novo reforço da equipe, que fica à disposição para a partida.

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado, Reinaldo (Igor Cariús); Yuri, Neto Moura, Eduardo; Alesson, Negueba e Renato Marques.

Remo: Marcelo Rangel; Lucas, Marllon, Andrade, Almeida; Patrick de Paula, Ricardo, Pikachu, Patrick; Alef Manga e Pedro.

Brasileirão
Remo crest
Remo
REM
Mirassol crest
Mirassol
MIR

Desfalques

Mirassol

Edson Carioca e André Luís seguem no departamento médico.

Remo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Estádio Banpará Baenão - Belém, PA 

Retrospecto recente

REM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

MIR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

REM

Um

MIR

1

0

Empate

0

3

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
1/1

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0