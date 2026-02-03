Remo x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Remo e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Estádio Banpará Baenão, em Belém, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiereno pay-per-view (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Após empatar com o Novorizontino por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Paulista, o Mirassol volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Grande surpresa do torneio nacional na última temporada, a equipe paulista estreou com vitória ao bater o Vasco por 2 a 1, somando seus primeiros três pontos no torneio nacional .
Por outro lado, o Remo iniciou sua campanha no Brasileiro com derrota para o Vitória por 2 a 0, na primeira rodada. Para o confronto, o técnico Juan Carlos Osório poderá contar com Franco Catarozzi, novo reforço da equipe, que fica à disposição para a partida.
Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado, Reinaldo (Igor Cariús); Yuri, Neto Moura, Eduardo; Alesson, Negueba e Renato Marques.
Remo: Marcelo Rangel; Lucas, Marllon, Andrade, Almeida; Patrick de Paula, Ricardo, Pikachu, Patrick; Alef Manga e Pedro.
Desfalques
Mirassol
Edson Carioca e André Luís seguem no departamento médico.
Remo
Sem desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Estádio Banpará Baenão - Belém, PA
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Classificação
Como assistir de qualquer lugar com VPN
Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.