Série B
team-logoRemo
team-logoCriciúma
Mounique Vilela

Remo x Criciúma: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (28), no Estádio Mangueirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Remo e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 24ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, da ESPN na TV fechada, do Disney+ via streaming, além do canal Desimpedidos no YouTube (confira a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming.

Notícias e prováveis escalações

Embalado por dois empates e uma vitória nos últimos três jogos, o Remo busca se aproximar da zona de classificação para a Série A. Ocupando a sexta colocação, com 35 pontos, a equipe está a apenas um ponto do Criciúma, que fecha o G-4.

Do outro lado, o Criciúma vem de duas vitórias e um empate. Com 36 pontos conquistados, o Tigre apresenta um aproveitamento de 52% na Série B.

Remo: M. Rangel; Nathan, Klaus, Reynaldo, Savio; Caio, Jaderson, D. Hernández; Marcelinho, Marrony, Davo.

Criciúma: Alisson; Benevenuto, Rodrigo, L. Castán; Marcinho, Gui Lobo, Léo, Felipinho; J. Robert, D. Gonçalves, Nicolas.

Escalações de Remo x Criciúma

RemoHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-3

Home team crestCRI
88
Marcelo
23
N. Santos
29
Reynaldo
16
S. Alves
4
Klaus
34
Caio Vinicius
10
Jaderson
33
D. Hernandez
26
Marrony
32
P. Rocha
8
M. Davo
1
Alisson
6
Marcinho
3
R. Fagundes
4
L. Castan da Silva
25
G. Lobo
18
Leo
15
L. Mana
88
L. Henrique
9
Nicolas
10
J. Robert
77
D. Goncalves

3-4-3

CRIAway team crest

REM
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Oliveira

CRI
-Escalação

Reservas

Técnico

  • E. Baptista

Desfalques

Remo

Sem desfalques confirmados.

Criciúma

Felipinho cumprirá suspensão.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 28 de agosto de 2025
  • Horário: 21h35 (de Brasília)
  • Local: Estádio Mangueirão - Belém, PA

Retrospecto recente

REM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/4
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
2/5

CRI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

