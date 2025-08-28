Remo x Criciúma: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Remo e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 24ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, da ESPN na TV fechada, do Disney+ via streaming, além do canal Desimpedidos no YouTube (confira a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Na Série B, Remo e Criciúma prometem uma disputa acirrada em campo. Para aqueles que buscam incrementar a experiência com apostas, selecionar entre as casas de apostas brasileiras é essencial, garantindo um ambiente seguro para apostar e possibilidades de ganhos mais realistas enquanto torcem intensamente pela sua equipe favorita.

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Embalado por dois empates e uma vitória nos últimos três jogos, o Remo busca se aproximar da zona de classificação para a Série A. Ocupando a sexta colocação, com 35 pontos, a equipe está a apenas um ponto do Criciúma, que fecha o G-4.

Do outro lado, o Criciúma vem de duas vitórias e um empate. Com 36 pontos conquistados, o Tigre apresenta um aproveitamento de 52% na Série B.

Remo: M. Rangel; Nathan, Klaus, Reynaldo, Savio; Caio, Jaderson, D. Hernández; Marcelinho, Marrony, Davo.

Criciúma: Alisson; Benevenuto, Rodrigo, L. Castán; Marcinho, Gui Lobo, Léo, Felipinho; J. Robert, D. Gonçalves, Nicolas.

Desfalques

Remo

Sem desfalques confirmados.

Criciúma

Felipinho cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: quinta-feira, 28 de agosto de 2025

quinta-feira, 28 de agosto de 2025 Horário: 21h35 (de Brasília)

21h35 (de Brasília) Local: Estádio Mangueirão - Belém, PA

Retrospecto recente

Classificação

Links úteis