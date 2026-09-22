Michael Reiziger se recusa a falar mais sobre a escolha da KNVB de ignorá-lo e optar por Xavi. O técnico da Jong Oranje remete, em entrevista à NOS, ao comunicado que publicou recentemente no Instagram.

“Eu já fiz o meu comunicado e, para mim, o assunto está encerrado”, enfatizou Reiziger nesta terça-feira, na entrevista. “Estou totalmente focado na seleção sub-21 da Holanda, porque ainda temos uma missão importante a cumprir.”

Com o comunicado, Reiziger respondeu à discussão amplamente travada sobre o cargo de técnico da seleção da Holanda. O ex-zagueiro foi alvo da crítica de ter pouca experiência no mais alto nível.

Reiziger se incomodou principalmente com a opinião de “pessoas que não me conhecem nem um pouco e não sabem como trabalhei nos meus clubes e como trabalho agora na KNVB”. O treinador da seleção sub-21 da Holanda está feliz por ter se manifestado no mês passado. “Foi bom ter dado uma resposta. Aquele comunicado refletia como eu me sentia naquele momento e por isso também quis compartilhá-lo.”

“Claro que você já está um pouco acostumado com isso”, disse o ex-treinador do Jong Ajax, com quem foi campeão em 2018. “Você sabe que trabalhar no mais alto nível na KNVB sempre gera reações. De repente, muitas pessoas que não me conheciam bem ou nem me conheciam passaram a falar sobre a minha forma de trabalhar.”

Por fim, Reiziger comentou se as críticas direcionadas a ele eram justas. “Se eu não tivesse feito bem o meu trabalho, também não teria sido candidato. Em determinado momento, uma escolha foi feita. Então, para mim, o assunto também se encerra.”

A KNVB acabou optando por Xavi como sucessor de Ronald Koeman. O treinador espanhol fará sua estreia na quinta-feira, quando a Alemanha visitar Amsterdã pela Liga das Nações.