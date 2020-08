Reinier no Dortmund: concorrência será grande, mas histórico de revelações favorece

Sem espaço no Real Madrid, Renier tenta ser mais um jovem a despontar pelo Borussia Dortmund, apesar da forte concorrência

Reinier foi mais um jovem brasileiro contratado com grande expectativa pelo . Mas depois de não encontrar seu espaço no clube merengue, o jogador revelado pelo embarcou rumo à com um objetivo: ser mais um jovem a se desenvolver no Borussia Dortmund. É verdade que o elenco da equipe é bastante qualificado e Reinier não terá vida fácil para ser titular, mas o histórico de revelações do clube serve de inspiração.

Sem o mesmo poderio financeiro do que os outros gigantes da Europa, e que seu grande rival de Munique, o aposta em jovens talentos que não tiveram muito espaço em seus clubes.

“Tinha a possibilidade de ficar na , mas quando surgiu a opção do Dortmund, não pensei duas vezes. O Dortmund é conhecido por desenvolver jogadores”, destacou Reinier em sua primeira entrevista por seu novo clube.

"The most important things are hard work, dedication, and focus." 🗣



Bem-Vindo, @ReinierJesus_19! 🇧🇷 pic.twitter.com/9oGVUMnQy6 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 25, 2020

Atualmente, Jadon Sancho e Erling Haaland são titulares absolutos da equipe e duas das maiores sensações do futebol europeu, mas também chegaram buscando seu espaço. Hoje, dificilmente Reinier conseguirá jogar no lugar da dupla.

Dynamic duo in the making 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇧🇷 pic.twitter.com/cmPaVZcADA — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 25, 2020

Além deles, o Dortmund também tem mais dois jovens compondo a linha ofensiva do time de Lucien Favre: Julian Brandt e Thorgan Hazard. Os dois também vivem grande fase, mas não são tão badalados quanto Sancho e Haaland.

É verdade que para se desenvolver e crescer como jogador Reinier precisará jogar, mas apesar da concorrência, o histórico do clube pode e deve animar a promessa ex-Flamengo.

Histórico favorece, mas nem sempre dá certo

O exemplo mais recente que serve como ótima inspiração para Reinier é Achraf Hakimi. Assim como o brasileiro, Hakimi também foi comprado ainda jovem pelo Real Madrid e não teve espaço para jogar.

Então, o Dortmund também contratou o marroquino por empréstimo de duas temporadas. Na primeira delas, o lateral direito não jogou muito no início mas aos poucos foi ganhando espaço.

Já em 2019/20, Hakimi ganhou de vez seu espaço entre os titulares e foi um dos grandes destaque da equipe. Após grande sucesso na temporada, com nove gols marcados - quatro deles na Liga dos Campeões -, e dez assistências em 45 jogos -, acertou sua transferência para a Inter de Milão.

Outro jovem que não chegou muito badalado no clube alemão e teve rápido sucesso foi Ousmane Dembélé. O jovem francês fez uma boa temporada pelo , da , e foi contratado pelo Dortmund.

Mas em pouco tempo mostrou que tinha condições de ser titular e formou uma belíssima parceria com Aubameyang no ataque da equipe. Então, após uma temporada, acertou sua transferência ao como uma das maiores promessas do futebol mundial até então.

É verdade que nem sempre as apostas do Dortmund dão certo. Um dos principais ‘fracassos’ recentes do clube foi Adnan Januzaj. Mais um talento da poderosa geração belga de craques, Januzaj era uma das maiores esperanças do , mas não teve sucesso na .

O Dortmund acreditou que poderia recuperar o futebol do jogador, mas após um ano de empréstimo e apenas 12 jogos disputados, o jovem retornou ao United sem alcançar seu objetivo.

Agora é a vez de Reinier. Apesar da concorrência na equipe, o brasileiro terá duas temporadas para mostrar serviço na equipe de Favre - o treinador inclusive foi quem pediu a contratação de Reinier. Se dará certo ou não só o tempo irá dizer, mas certamente ele terá oportunidades.