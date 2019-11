Reinier no Atlético de Madrid reforçaria aposta espanhola em “garotos”

Barça é exceção recente, apostando muito em medalhões, mas Real contratou Vinícius e Rodrygo. Atleti buscou João Félix e também Renan Lodi

Reinier pode deixar o para defender o , de acordo com o jornal As. A busca dos Colchoneros pela joia da base flamenguista evidencia um novo padrão no mercado da bola espanhol. Atleti e tentam jovens promessas, enquanto o coloca as suas fichas em estrela consolidadas.

O Atlético de Madrid se mexeu bem na última janela de transferências e contratou dois jovens jogadores. Renan Lodi, lateral esquerdo revelado pelo Paranaense, chegou ao clube de Diego Simeone para ser o substituto de Filipe Luís. Ele é titular da equipe na atual temporada. Não à toa tem recebido convocações constantes para a seleção brasileira de Tite.

O jogador não é a única jovem promessa contratada para o time do Wanda Metropolitano. Ainda houve a busca por João Félix, que era do . O português foi a contratação mais cara da história do Atlético, comprado por mais de 100 milhões de euros.

O Real Madrid segue um caminho semelhante ao rival da mesma cidade. Nas últimas janelas, o clube de Zinedine Zidane buscou dois jovens brasileiros que ainda não chegaram ao auge. Vinícius Júnior trocou o Flamengo pelo Santiago Bernabéu. Rodrygo deixou o e virou titular do time espanhol. O segundo, inclusive, marcou na vitória sobre o , nessa quinta-feira (31), no Bernabéu.