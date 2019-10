Reinier e João Pedro simbolizam otimismo e frustração na dupla Fla-Flu

Enquanto um deles é exaltado pela sua torcida, o outro começou a receber vaias

Adversários neste domingo (20), às 18h (Brasília) pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e vivem momentos completamente distintos em 2019, e suas mais jovens estrelas personificam muito bem isso.

Reinier faz início de Brasileirão melhor até mesmo na comparação com os primeiros momentos de Vinícius Júnior, em 2017. O atacante rubro-negro, de apenas 17 anos, foi decisivo com gol na vitória dramática sobre o , durante a semana, que manteve o Flamengo a oito pontos de vantagem do vice-líder .

Apesar de pouca idade, Jorge Jesus acredita tanto em seu potencial que o Flamengo comprou briga com a CBF ao não liberar o seu atleta para a participação do mundial sub-17. A aposta vai dando certo, especialmente enquanto o uruguaio Arrascaeta não se recupera da lesão sofrida no joelho.

Já o caso de João Pedro é diferente. O meia-atacante de 19 anos foi a grande sensação jovem do primeiro semestre. Inclusive, fez justamente contra o Flamengo, no , o seu primeiro gol como profissional. As atuações, especialmente na , faziam aumentar o carinho junto ao torcedor tricolor.

No entanto, em meio à campanha ruim no Brasileirão, João Paulo – que já está vendido para o , da – passou a ser um dos mais criticados pela torcida. Além de ter já ter sido abordado de maneira violenta por alguns torcedores, em um restaurante, após a derrota por 2 a 1 para o -PR, na última rodada, a jovem revelação foi vaiada junto de Ganso pelos torcedores.

Reinier e João Pedro ajudam a explicar os momentos da dupla Fla- antes do grande clássico deste domingo.