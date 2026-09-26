Reijnders: "As pessoas na Holanda não vão gostar disso, mas é assim que eu vejo"

Tijjani Reijnders contou, em entrevista ao Algemeen Dagblad, sobre sua transferência do Manchester City para a Arábia Saudita. Sjoerd Mossou perguntou a ele, entre outras coisas, sobre a posição da mulher naquele país.

No último verão, Reijnders, de 28 anos, trocou o Manchester City pelo Al-Qadsiah por 50 milhões de euros. Na Arábia Saudita, ele começou muito bem a temporada.

Até aqui, o meio-campista já marcou três vezes em seis partidas oficiais pelo clube. O Al-Qadsiah está em quarto lugar, com 16 pontos em sete jogos, na Saudi Pro League.

Embora Reijnders diga que está feliz, ele não pretende jogar para sempre na Arábia Saudita. “Minha ambição é depois ainda ter bons anos nos gramados europeus.”

O jogador nascido em Zwolle já havia admitido anteriormente que sua escolha pelo Al-Qadsiah foi motivada principalmente pela questão financeira. “Posso deixar meus netos em uma boa situação. Não queria deixar essa oportunidade passar”, repetiu ao AD. “Podemos bancar os moralistas, mas diante desses valores você não diz ‘não’.”

Mossou também perguntou a Reijnders sobre o nível da Saudi Pro League. “Mais alto do que a Eredivisie. Um pouco abaixo da Serie A. As pessoas na Holanda não vão gostar disso, mas é assim que eu vejo.”

Em seguida, Mossou perguntou a ele sobre a posição da mulher na Arábia Saudita. Segundo a Anistia Internacional, mulheres e meninas na Arábia Saudita ainda enfrentam discriminação profundamente enraizada e subordinação legal aos homens.

“É claro que eu não consigo ter uma visão completa, mas, pessoalmente, percebo pouco disso de que as mulheres não têm nada a dizer lá”, começou Reijnders em sua resposta. “Nós moramos em um compound muito tranquilo, preciso dizer isso. É relativamente ocidental, porque há muitos expatriados e também jogadores de futebol morando lá. Tenho a sensação de que as mulheres na Arábia Saudita têm bastante voz. Claro que eu não consigo ver tudo, mas nós mesmos temos uma visão positiva”, concluiu.