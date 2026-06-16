Rei da França... Mbappé arranca a coroa dos Galos das mãos do Senegal

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, brilhou e marcou dois gols no segundo tempo, levando os Bleus a uma vitória emocionante (3 a 1) sobre o Senegal na noite de terça-feira, na primeira rodada da disputa do Grupo 9 da Copa do Mundo de 2026.

Mbappé, estrela do Real Madrid, marcou o primeiro gol aos 66 minutos, após receber um passe mágico do companheiro Michael Oulissi, enquanto marcou seu segundo gol (o terceiro da França) aos 90+6 minutos com um chute forte de fora da área.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, Mbappé é agora o maior artilheiro da história da seleção francesa, com 58 gols (99 partidas), ultrapassando Olivier Giroud, que se aposentou da seleção e marcou 57 gols (137 partidas). e Kylian ainda pode aumentar sua contagem de gols com os Bleus nas próximas partidas.

Além disso, Mbappé elevou sua contagem de gols na Copa do Mundo para 14, tornando-se o francês com mais gols na competição, ultrapassando Just Fontaine, que marcou 13 gols, todos em uma única edição (Copa do Mundo de 1958).

Com essa vitória, a seleção francesa mostra suas garras desde cedo e confirma que será uma das principais candidatas ao título da Copa do Mundo de 2026, após conquistar o título da Copa do Mundo de 2018 e chegar à final da edição de 2022.

A seleção da França elevou sua pontuação para 3 pontos na liderança do Grupo 9, aguardando o confronto entre Iraque e Noruega dentro do mesmo grupo.







