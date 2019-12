Odair Hellmann já foi campeão da Série C pelo Fluminense e fez gol emblemático

O treinador, ex-Internacional, fez gol em um jogo contra um time de bombeiros dentro do Maracanã

O anunciou, na tarde desta quarta-feira (11), Odair Hellmann como treinador para a temporada 2020.

Veja o Fluminense na Sul-Americana 2020 ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Odair assinou o contrato em Teresópolis, onde faz o curso da CBF, e o vínculo será válido até o final do próximo ano.

Este será o segundo clube a ser comandado pelo treinador, que em equipes profissionais só havia tido experiência no , onde fez um bom trabalho de recuperação no desde a de 2017 até recolocar o Inter na briga dos principais títulos – ainda que não tenha conquistado ainda nenhuma taça.

Odair Hellmann é o novo técnico do Fluminense! Seja bem-vindo, Guerreiro! Saiba mais >> https://t.co/u6XTy3uQeW pic.twitter.com/NlkVHXp9FZ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 11, 2019

Odair, que estava sem clube desde sua demissão no Internacional, na reta final de 2019, tem um passado como jogador do Fluminense: há exatos 20 anos, quando ainda era meio-campista, ele participou da campanha do título brasileiro da .

Inclusive, foi dele o gol em um dos jogos mais emblemáticos daquela campanha: a vitória por 1 a 0 sobre o Dom Pedro, time semiamador composto por bombeiros, dentro do Maracanã, foi conquistada graças a um gol de Odair.