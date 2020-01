Reforços do Corinthians para 2020: Cantillo confirmado e Sidcley muito perto

Fique por dentro das contratações e saídas do clube paulista para a próxima temporada

O ergueu o título paulista no primeiro semestre de 2019, mas seguiu uma campanha abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro. Com vaga para a pré-libertadores de 2020, o time já está de olho em contratações para a próxima temporada, que terá Tiago Nunes como o novo comandante da equipe paulista.

Mas quem está de saída, de retorno ou pode pintar como reforço no clube de Itaquera? Confira abaixo quem são os reforços já confirmados, quais jogadores deixaram o clube, negociações e rumores.

Quem chega ou volta em 2020?

(Foto:Lucas Uebel/ FBPA/Divulgação)

Luan: O Grêmio emitiu uma nota oficial informando a venda do atacente de 26 anos ao . Segundo o comunicado, o time paulista desembolsou € 5 milhões (cerca de R$ 22 milhões) à vista por 50% dos direitos econômicos do atacante, além disso, o saldo devido pelo clube gaúcho referete à Juninho Capixaba foi quitado. O camisa 7 deve assinar um contarto de cinco anos com o Corinthians e chega como o primeiro grande reforço para Tiago Nunes.

O volante colombiano já está acertado com o Corinthians e deve ser anunciado pelo clube em breve. De acordo com o GloboEsporte , o valor gasto pelo Timão de cerca de R$ 12 milhões, por 70% dos direitos econômicos do meiocampista. Procurado pela Fox Sports , o presidente do , ex-clube de Cantillo, também confirmou o acordo.. Camacho: Com as chegadas de Richard e Ramiro no Corinthians em 2019, Camacho seguiu no -PR. Mas com a contratação de Tiago Nunes para o comando do Alvinegro, o volante retornará para o clube e está nos plano do treinador para 2020.

Com as chegadas de Richard e Ramiro no Corinthians em 2019, Camacho seguiu no -PR. Mas com a contratação de Tiago Nunes para o comando do Alvinegro, o volante retornará para o clube e está nos plano do treinador para 2020. Pedro Henrique: Também emprestado o , o atleta voltará ao Corinthians junto com Camacho. Com aval de Thiago Nunes a diretoria do clube solicitou o retorno da dupla para a temporada seguinte.

Rumores: as contratações sonhadas pelo Timão

Michael: De acordo com o Globoesporte.com, o Corinthians apresentou uma proposta pelo jogador de 23 anos, atualmente no . Segundo o site MeuTimão a proposta foi de 5 milhões de euros. Michael, que foi eleito revelação do Brasilierão, pelo prêmio da Bola de Prata, da ESPN , tem 9 gols no campeonato. O Timão pretende comprar parte do percentual que o Goiás tem dele, a principio não serão envolvidos outros jogadores na negociação. O maior obstáclo para o Corinthians é a forte concorrência em torno do atacante, que teve seu estafe procurado por times do e da Europa. Michael foi um dos pedidos de Tiago Nunes para compor o elenco alvinegro para a próxima temporada.

Hoje no Dínamo Kiev, Sidcley jogou no Timão em 2018. Segundo o Esporte Interativo, ele é uma das vontades de Tiago Nunes para preencher o lado esquerdo do time. De acordo com o GloboEsporte.com, a negociação está acertada e está próxima de ser concluída, com final feliz para a equipe paulista: só depende da assinatura do jogador e Sidcley será emprestado ao Timão. Thiago Neves: O meia do expressou em entrevista recente o desejo de atuar com a camisa do Corinthians. Porém, Thiago Neves não está nos planos para 2020, conforme afirmou Duílio ao GloboEsporte.com .

O meia do expressou em entrevista recente o desejo de atuar com a camisa do Corinthians. Porém, Thiago Neves não está nos planos para 2020, conforme afirmou Duílio ao GloboEsporte.com . Dodô: O jogador da está emprestado ao Cruzeiro, mas segundo informações do esporte Interativo, está nos planos de Tiago Nunes para a temporada que vem, ainda mais se a negociação com Sidcley não for pra frente. Dodô é cria do terrão corinthiano e sua contratação é vista com melhores olhos pela diretoria alvinegra, já que a Sampdoria não tem ele nos planos e pode emprestá-lo por mais uma temporada.



(Foto:Divulgação/Site Goiás)

Taison: De acordo com o Uol , Taison do , da , entrou na mira do Corinthians após um pedido de Tiago Nunes. Convocado para a última , na , Taison não parece estar nos planos definitivos do Corinthians para 2020 ainda segundo o Uol . Por sua vez, um possível empréstimo não está descartado.

De acordo com o Uol , Taison do , da , entrou na mira do Corinthians após um pedido de Tiago Nunes. Convocado para a última , na , Taison não parece estar nos planos definitivos do Corinthians para 2020 ainda segundo o Uol . Por sua vez, um possível empréstimo não está descartado. Davó: Corinthians e devem fechar acordo na próxima semana pelo jovem atleta, Davó, conforme ressaltou o GloboEsporte.com . Ambas equipes estariam finalizando ajustes na parte financeira do jogador . O Guarani, no entanto, pretende segurar Davó para a disputa do 2020.

Quem deixa o clube em 2020?

Matheus Jesus: segundo o Globoesporte.com, o meio-campista está bem perto do . Em suas redes sociais, o atleta já publicou uma foto com as cores do novo clube, e foi visto na reapresentação da equipe da Bragança Paulista. Já está confirmado: M. Jesus será emprestado ao Red Bull.

segundo o Globoesporte.com, o meio-campista está bem perto do . Em suas redes sociais, o atleta já publicou uma foto com as cores do novo clube, e foi visto na reapresentação da equipe da Bragança Paulista. Já está confirmado: M. Jesus será emprestado ao Red Bull. Júnior Urso: O meio-campista, titular durante boa parte do ano, acertou sua ida para o , dos .

O meio-campista, titular durante boa parte do ano, acertou sua ida para o , dos . Sornoza : O meia, líder de assistência do time em 2019 (11) ao lado de Clayson, foi emprestado para a de Quito.

O meia, líder de assistência do time em 2019 (11) ao lado de Clayson, foi emprestado para a de Quito. Guilherme Mantuan: O volante foi emprestado para a por uma temporada em 2019, mas o contrato conta com uma cláusula de retorno imediato caso o Corinthians assim deseje. Liberado para voltar ao clube paulista, Mantuan será emprestado novamente, mas desta vez para o .

O volante foi emprestado para a por uma temporada em 2019, mas o contrato conta com uma cláusula de retorno imediato caso o Corinthians assim deseje. Liberado para voltar ao clube paulista, Mantuan será emprestado novamente, mas desta vez para o . Fabrício Oya: Por empréstimo no , Oya foi liberado pelo clube do interior de e deverá atuar no de acordo com o site TimãoWeb.

Por empréstimo no , Oya foi liberado pelo clube do interior de e deverá atuar no de acordo com o site TimãoWeb. Gustavo Mosquito: Com contrato até dezembro de 2022 com o Corinthians, Gustavo Mosquito não faz parte dos planos de Tiago Nunes para 2020, o jogador deverá ser emprestado para o Paraná, de acordo com o GloboEsporte.com

Com contrato até dezembro de 2022 com o Corinthians, Gustavo Mosquito não faz parte dos planos de Tiago Nunes para 2020, o jogador deverá ser emprestado para o Paraná, de acordo com o GloboEsporte.com Carlos Augusto: Lateral-esquerdo reserva de Danilo Avellar, o jovem revelado pela base corintiana interessa a e .

Lateral-esquerdo reserva de Danilo Avellar, o jovem revelado pela base corintiana interessa a e . Rafael Bilu: Com contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2022, Rafael Bilu foi emprestado até o fim do ano para o .

Com contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2022, Rafael Bilu foi emprestado até o fim do ano para o . André Luis: Emprestado ao Fortaleza, o atacante não deverá retornar ao Corinthians. O Goiás aguarda a definição do futuro do atleta para possível contratação.

Emprestado ao Fortaleza, o atacante não deverá retornar ao Corinthians. O Goiás aguarda a definição do futuro do atleta para possível contratação. Clayson: O meia-atacante está a detalhes de acertar sua ida para o Bahia.

O meia-atacante está a detalhes de acertar sua ida para o Bahia. Manoel : o zagueiro pertence ao Cruzeiro, que irá avaliar uma redução salarial para ver se consegue seguir com o defensor na campanha da de 2020.

