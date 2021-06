Camacho, Zanocelo e Lucas Braga são relacionados no Santos contra o Fluminense; veja lista

Reforços são convocados e podem estrear nesta quinta-feira, no Maracanã, pelo Brasileirão. Atacante volta de lesão muscular

O técnico Fernando Diniz, do Santos, relacionou os reforços Camacho e Zanocelo pela primeira vez. A dupla foi convocada para o jogo contra o Fluminense, nesta quinta-feira, às 19h, no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão.

Camacho, ex-Corinthians, foi anunciado pelo Santos na última terça-feira (15), registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e treinou com os companheiros no CT Rei Pelé. Zanocelo, por sua vez, foi anunciado no começo deste mês.

Além deles, Lucas Braga é novidade na lista. O atacante se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e vai viajar com o Peixe para o Rio de Janeiro, mas não está garantido entre os titulares.

Sem Luan Peres, suspenso, Diniz fará mudança no time titular em relação ao empate sem gols com o Juventude, sábado, na Vila Belmiro.

Veja abaixo a lista de 23 relacionados pelo técnico Fernando Diniz no Santos:

Goleiros: João Paulo, Jhon e Vladimir

Laterais: Felipe Jonathan, Pará, Moraes e Madson

Zagueiros: Danilo Boza, Kaiky e Luiz Felipe

Meio-campistas: Camacho, Alison, Ivonei, Jean Mota, Gabriel Pirani, Vinicius Balieiro e Zanocelo

Atacantes: Ângelo, Lucas Braga, Kaio Jorge, Marcos Leonardo, Marcos Guilherme e Marinho