Reforço milionário do PSV estreia na Keuken Kampioen Divisie

Ayoni Santos fará nesta sexta-feira seus primeiros minutos oficiais a serviço do PSV. O cabo-verdiano, que chegou do Sparta Rotterdam, começa como meia ofensivo em Helmond Sport x Jong PSV.

Para Santos, isso significa sua estreia na Eerste Divisie. O versátil destro atuou anteriormente apenas na Eredivisie (Sparta) e na Tweede Divisie (Jong Sparta).

O talento de 21 anos foi apresentado no início de setembro pelo PSV, que transferiu de 5 a 5,5 milhões de euros para o Het Kasteel. Com isso, o Sparta quebrou seu recorde de transferência recebida.

Santos estreou no último fim de semana na lista de relacionados do técnico Peter Bosz contra o Ajax, que também o selecionou para o duelo da Liga dos Campeões no meio de semana com o Shakhtar Donetsk. Ainda não houve minutos em campo pela equipe principal.

A partida entre Helmond Sport e Jong PSV começa às 20h. Os promissores jovens de Eindhoven começaram a nova temporada na Eerste Divisie de forma forte, com 11 pontos em seis jogos. O Helmond somou cinco pontos em cinco partidas.

Escalação do Jong PSV: Smolenaars; Penso, Bresser, Merién, Verhulst; Mulders, Santos, Sidibé; Cornecion, Jones, Kluit.



