Reforço do Everton? Richarlison manda recado a Cebolinha: "Estamos te esperando"

Atacante estaria no alvo dos Toffees após ter recebido ligação de Carlo Ancelotti

Cebolinha voltou a ter seu nome ventilado no futebol europeu. Segundo a Gazeta Esportiva, o atacante interessa ao Everton, da Inglaterra. E tem brasileiro da equipe Toffee já fazendo "campanha" para a chegada do compatriota: Richarlison.

O camisa 7 foi autor do gol da vitória do sobre o no sábado e postou o vídeo do lance em seu Instagram.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar!

E nos comentários, Everton Cebolinha, companheiro de Richarlison na , chamou o atacante de "craque". O jogador do Toffee, então, aproveitou para mandar uma mensagem ao amigo: "estamos te esperando".

Principal nome do em 2019 com 20 gols em 57 jogos, o jogador que também foi destaque na conquista da pela Seleção Brasileira, é observado pelo time da há algum tempo.



(Foto: Getty Images)

Agora, neste mercado da bola, o atacante foi procurado pelo técnico do Everton, Carlo Ancelotti, para conversar sobre o assunto. O italiano fez contato telefônico com Cebolinha a fim de entender a sua situação no futebol brasileiro.

Mais artigos abaixo

O estafe do jogador aguarda as movimentações do mercado. Há ceticismo sobre o tema justamente pela quantidade de clubes citados como interessados em Cebolinha.

O atacante tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2023.