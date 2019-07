Reforço do Arsenal, Gabriel Martinelli estreia como titular em amistoso

O atacante foi escalado por Unai Emery no compromisso de pré-temporada contra o Colorado Rapids

Vinícius Júnior e Rodrygo são alguns dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro, e a expectativa em cima deles será grande nesta temporada do . Mas eles não estão sozinhos. Nesta segunda-feira (15) um outro jovem brasileiro fez sua estreia por um dos clubes mais importantes da Europa.

Contratado junto ao após aparecer com destaque no , Gabriel Martinelli fez, aos 18 anos, sua estreia como jogador do . Os Gunners contrataram o atacante por cerca de R$ 30 milhões, o técnico Unai Emery já incluiu o garoto no time titular para o amistoso contra os americanos do , em amistoso de pré-temporada.

Saiba mais sobre Gabriel Martinelli

Na Premier League 2019-20, o Arsenal faz sua estreia em 11 de agosto, fora de casa, contra o .