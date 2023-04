Redução de salário pode fazer jogadores deixarem o Chelsea

Alguns jogadores planejam deixar o clube devido a preocupações e proposta de redução salarial para aqueles que assinaram novos contratos

As dificuldades continuam no Chelsea, com as performances em campo não melhorando e a busca por um novo treinador permanente se mostrando difícil. Agravando a preocupação, um novo relatório do The Athletic afirma que vários membros do elenco desejam deixar o clube, e nem todos que desejam sair têm apenas 12 meses restantes em seus contratos.

De acordo com a publicação, alguns jogadores do Chelsea estão começando a expressar arrependimento por terem assinado contratos de longo prazo, com alguns jogadores desiludidos no clube até agora. Embora isso seja algo natural em certa medida e ainda haja tempo para mudanças, os jogadores que assinaram contratos sob a nova condição enfrentam uma redução salarial de 30% por não terminarem nas posições da Liga dos Campeões nesta temporada.

A realidade disso está começando a ser percebida, embora os membros do elenco que assinaram contratos antes de Todd Boehly e Behdad Eghbali assumirem o clube - como Kalidou Koulibaly e Raheem Sterling - estariam isentos do corte salarial.

A chegada de novos jogadores nas últimas duas janelas de transferências não trouxe o sucesso que muitos previam para os Blues. Graham Potter perdeu o emprego como treinador no início de abril, pois teve dificuldades em lidar com um elenco tão inchado e caro, enquanto Frank Lampard ainda não depositou total confiança nesses jogadores mais recentes e ainda não venceu uma partida desde seu retorno ao clube de forma interina.

Os proprietários estão desesperadamente procurando uma solução para a situação do treinador, e uma decisão deve ser tomada em breve sobre a possibilidade de fazer uma oferta formal ao ex-técnico do Tottenham, Mauricio Pochettino, após várias conversas iniciais.

É esperada uma grande renovação no elenco neste verão europeu, com até o futuro do favorito dos torcedores, Mason Mount, incerto durante a janela de transferências.