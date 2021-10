Red Bull Bragantino vai pagar R$ 22 milhões ao Flamengo pela compra do zagueiro Natan

Zagueiro atingiu a marca que obriga o Massa Bruta a exercer a compra, mas ideia já era ter o jogador em definitivo

O zagueiro Natan, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Red Bull Bragantino, será comprado em definitivo pelo Massa Bruta. O jogador completou, no último sábado (09), a minutagem necessária para que o time de Bragança Paulista exerça a compra por R$ 22 milhões.

No contrato de empréstimo, o Flamengo colocou uma cláusula obrigando o Red Bull Bragantino a comprar o jogador em definitivo caso ele completasse a marca de 20 jogos atuando mais de 45 minutos, o que aconteceu na vitória diante do Palmeiras, pelo Brasileirão.

No ato do empréstimo, o Red Bull pagou R$ 5 milhões ao Flamengo e agora vai desembolsar os R$ 22 milhões. O dinheiro, no entanto, só entrará nos cofres do time carioca em 2022. O Rubro-Negro manterá 12% de uma futura venda.

Contratado como um jovem de muito potencial, Natan vem ganhando espaço no Red Bull Bragantino e é muito elogiado internamente. Mesmo se não atingesse a cláusula dos 20 jogos, o Red Bull Bragantino já planejava contratar o zagueiro em definitivo.