Red Bull Bragantino encaminha a contratação de Walce

Jovem zagueiro do São Paulo já tem acerto verbal para assinar um contrato válido por cinco temporadas

Walce está perto de ser o mais novo reforço do Red Bull . A Goal apurou que o clube de Bragança Paulista encaminhou a negociação com o na última quinta-feira e acertou verbalmente um contrato válido por cinco temporadas com o jovem zagueiro de 20 anos. O valor da transferência ainda é mantido em sigilo pelas partes envolvidas.

Campeão da do Brasileirão, o time comandado por Antônio Carlos Zago trabalha com o planejamento de investir forte em jovens talentos. Já contratou o zagueiro equatoriano Leonardo Realpe, de 18 anos, e o atacante Alerrando, de 19 anos.

O Red Bull Bragantino, vale lembrar, tem aproximadamente R$ 200 milhões para investir em contratações, salários e infraestrutura em 2020.