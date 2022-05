Red Bull Bragantino desiste de David, e Fortaleza surge como opção

O Red Bull Bragantino tinha tudo certo para acertar a contratação do atacante David da Hora, ex-Vitória. O jogador de 22 anos viajou para assinar contrato, mas o clube desistiu da contratação por receio de um eventual imbróglio judicial. O Fortaleza surge como opção no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL.

O temor dos paulistas é pela forma como o atleta saiu do Metalist Kharkiv, da Ucrânia, clube que o adquiriu em fevereiro deste ano por 1,2 milhão de euros (R$ 6,35 milhões na cotação atual). O departamento jurídico do Red Bull Bragantino orientou o clube a não fazer o negócio.

A negociação foi firmada em 6 de fevereiro deste ano, e o pagamento dos ucranianos ao Vitória seria feito em março — o montante seria pago à vista. Entretanto, por causa do conflito bélico, houve uma negociação, e a quantia seria quitada somente em agosto deste ano.

Ainda temeroso por causa do conflito no país, David da Hora solicitou a rescisão de seu contrato com o Metalist. O clube ucraniano aceitou o pedido do jogador. Entretanto, não pretende fazer o pagamento do montante ao Vitória, uma vez que o atleta nem sequer entrou em campo pela equipe.

O Vitória deseja receber o valor integral da venda de David da Hora ao Metalist, e o Red Bull Bragantino teme que os baianos acionem vias judiciais para faturar após uma eventual assinatura do jogador. Diante disso, desistiu de contratá-lo, mesmo após a realização de exames médicos.

Sem acordo com o Red Bull Bragantino, o estafe de David da Hora tenta a sua negociação para o Fortaleza. Há tratativas em andamento para que ele defenda o clube nesta temporada.

Como ficou livre no mercado da bola antes mesmo do término da janela de transferências, o atacante pode assinar com qualquer clube do Brasil neste momento.

David da Hora esteve em campo por três oportunidades nesta temporada. Ele atuou pela fase preliminar da Copa do Nordeste e pelo Campeonato Baiano, somando 224 minutos. No período, fez um gol. O jovem nem sequer defendeu o Metalist Kharkiv após a sua transferência.