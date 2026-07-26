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Bradley Barcola PSG 2025Getty Images

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"Recusou renovar o contrato": PSG estabelece preço astronómico para vender Bradley Barcola

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Cobiçado por 3 gigantes

Um relatório da imprensa afirmou que, depois de Bradley Barcola ter decidido não renovar o seu contrato com o Paris Saint-Germain, o clube francês está a exigir uma quantia avultada aos clubes que pretendem contratá-lo.

O jogador, que já atuou pelo Lyon, está vinculado ao clube parisiense por contrato até junho de 2028, e acredita-se que a sua situação atual não lhe oferece garantias suficientes para o futuro, apesar de uma proposta salarial tentadora.

O extremo do Paris procura um novo desafio e certamente não lhe faltarão propostas, já que Liverpool, Arsenal e Bayern Munich manifestaram interesse nele, mas diz-se que o jogador de 23 anos prefere o Liverpool.

 No entanto, para concretizar este negócio, o clube inglês terá de gastar uma quantia considerável.

De acordo com as últimas informações do canal RMC Sport, o clube parisiense fixou um preço extremamente elevado para a saída de Barcola, que chegou às meias-finais do Campeonato do Mundo com a França, atingindo os 170 milhões de euros.

 Esta quantia em concreto justifica-se pelos valores exorbitantes pagos pelo Chelsea na contratação de Morgan Rogers (138 milhões de euros) e pelo Manchester City na contratação de Elliot Anderson (135 milhões de euros).

Esta quantia confirma também a nova estratégia adotada pelos bicampeões da Europa no mercado de transferências, demonstrando a sua capacidade de obter ganhos financeiros significativos.

 Recorde-se que Barcola se juntou ao Paris Saint-Germain no verão de 2023, proveniente do Lyon por 45 milhões de euros, e marcou até agora 39 golos (com 37 assistências) em 152 jogos em todas as competições pelo clube parisiense.

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