Liam Rossiniore, técnico do Chelsea, manteve sua posição firme em relação à suspensão disciplinar imposta a Enzo Fernández, capitão da equipe, confirmando que o jogador argentino não estará disponível para a partida contra o Manchester City pela Premier League no próximo domingo.

Rosinier explicou, durante a coletiva de imprensa pré-jogo: “Há alguns obstáculos que o clube e o jogador ainda precisam superar antes do retorno de Fernández ao time titular”.

Isso ocorre como punição pelas declarações feitas pelo jogador durante a última pausa para os jogos internacionais, que geraram polêmica sobre seu futuro no clube londrino.

Fernandes já havia sido excluído da lista do Chelsea que conquistou uma vitória esmagadora sobre o Port Vale por 7 a 0 na FA Cup no último fim de semana, e Rossiniore confirmou que a suspensão se estenderá para o confronto contra o Manchester City.

As declarações de Fernández indicavam que ele gostava de morar na Espanha, o que levantou dúvidas sobre sua lealdade ao Stamford Bridge, especialmente ao mencionar um possível interesse pelo Real Madrid.

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Rosiner descreveu as declarações do jogador argentino como “ultrapassando os limites”, especialmente no que diz respeito ao seu amor por viver na Espanha, confirmando que mantém sua decisão original de suspender o jogador por duas partidas consecutivas.

Ele explicou: “Tive uma boa conversa com Enzo, na verdade, três ou quatro conversas, e ele pediu desculpas a mim e ao clube. Vamos lidar com isso após o importante jogo de domingo”.

Rosinier acrescentou: “É uma reunião séria sobre um assunto sério. Não duvido de sua personalidade nem de quem ele é como pessoa, mas acredito que as pessoas cometem erros, e a punição pelo erro não pode ser ignorada”.