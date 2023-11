Recuperado e confiante, Daniel Penha projeta centésimo jogo na carreira

Recuperado de grave lesão no joelho, o jogador atualmente está emprestado pelo Galo ao Western United, da Austrália

Depois de um longo período afastado dos gramados por conta de grave lesão sofrida no joelho durante sua passagem pelo Daegu, da Coreia do Sul, o meia Daniel Penha está de volta aos gramados e terá neste fim de semana uma marca importante a celebrar em sua carreira: seu centésimo jogo como atleta profissional, que será disputado no confronto entre sua equipe, Western United, e Adelaide United, pela primeira divisão australiana.

Revelado pelo Atlético-MG, Penha tem 25 anos e já defendeu as cores de diversos clubes do Brasil e do exterior. Com passagens por Galo, Sampaio Corrêa, Bahia, CRB, Confiança e Coimbra no futebol nacional, além de Newcastle Jets e Daegu internacionalmente, o jogador elegeu uma partida pela Série B do Brasileiro de 2021 como a mais marcante de sua carreira até aqui.

"Fico muito feliz em alcançar essa marca e grato a Deus por ter me colocado em lugares que me fizeram feliz até esse momento da minha carreira. Acho que tem vários jogos especiais que eu poderia citar, porém tem um que foi muito importante para a sequência da minha carreira: Confiança e Cruzeiro pela primeira rodada do Brasileiro Série B de 2021, onde ganhamos de 3 a 1 e fiz um gol. Foi mais pela importância do momento, reacendeu a minha vontade de querer crescer, evoluir como profissional, foi um momento que sem dúvidas ficou marcado para mim e que me deu confiança para seguir fazendo bons jogos", avaliou.

De volta ao futebol australiano depois de passagem mágica pelo Newcastle Jets na temporada 2021/22, Penha atualmente é titular e um dos principais nomes do Western United na disputa da A-League. Naquele ano, o meio-campista viveu seu melhor momento na carreira, disputando 25 partidas, marcando seis gols e anotando 12 assistências, além de ter integrado a Seleção do Campeonato na ocasião. Agora, Daniel Penha se vê ainda mais maduro e preparado para quem sabe superar os números anteriores.

"Minha primeira passagem pela Austrália foi incrível e estar de volta depois de um período lesionado me deixa muito feliz. É um momento diferente da minha carreira, porém me sinto mais maduro e preparado para fazer uma temporada mais consistente e com isso ter bons números com a camisa do Western United", completou.