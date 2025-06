O recorde de gols de Cristiano Ronaldo que Lionel Messi pode quebrar no Mundial de Clubes

Messi está visando um um recorde de gols de CR7, com mais história a ser realizada para a lenda do Inter Miami no Mundial de Clubes

O QUE ACONTECEU?

Lionel Messi está acostumado a reescrever os livros dos recordes ao longo de sua carreira extraordinária. Ao lado de Cristiano Ronaldo, trava uma das maiores rivalidades da história do futebol na disputa pelo título de melhor jogador de todos os tempos.

O CONTEXTO

Cristiano Ronaldo pode estar prestes a perder mais um recorde para seu eterno rival. Atualmente, o astro português é o maior artilheiro da história do Mundial de Clubes, com sete gols marcados durante suas passagens por Manchester United e Real Madrid.

VOCÊ SABIA?

Messi está agora a apenas um gol de igualar essa marca. Seu sexto gol no torneio foi anotado recentemente na vitória do Inter Miami sobre o Porto, em cobrança de falta perfeita no ângulo. Antes disso, o argentino havia marcado cinco vezes em edições anteriores do Mundial com a camisa do Barcelona.

CONTE-ME MAIS

Com seis gols, Messi agora divide a vice-liderança do ranking de artilheiros do Mundial de Clubes com ex-companheiros de Real Madrid: Karim Benzema e Gareth Bale. Um novo gol o colocaria lado a lado com Ronaldo, e dois o deixariam isolado na liderança. Luis Suárez, com cinco gols, também segue na disputa e pode chegar ao topo se mantiver a boa fase.

O QUE VEM POR AÍ PARA MESSI?

O Inter Miami volta a campo pelo Mundial de Clubes nesta segunda-feira (23), contra o Palmeiras, na última rodada da fase de grupos, no Hard Rock Stadium, na Flórida. Uma vitória garante a vaga nas oitavas de final e oferece a Messi novas chances para igualar — ou até superar — o recorde de Cristiano Ronaldo.