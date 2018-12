Recopa Sul-Americana 2019: data, local e quais equipes jogam

A edição de 2019 do torneio colocará frente a frente os vencedores da Copa Libertadores (River) e da Sul-Americana (Athletico Paranaense)

Para sua 16ª edição, a Recopa Sul-Americana já possui os seus rivais definidos para 2019: o River, campeão da Copa Libertadores 2018, e o Athletico Paranaense, da Copa Sul-Americana, duelarão para consagrar o grande 'rei' do continente.

EQUIPES

A disputa será sediada entre o River Plate (Campeão da Libertadores) e Athletico Paranaense (Campeão da Sul-Americana).

QUANDO E ONDE SERÁ?

A partida de ida acontece no dia 20 de fevereirode 2019 em Curitiba. Já a partida de volta será na casa da equipe argentina no dia 6 de março, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

O QUE ACONTECE NO CASO DE EMPATE?

Será consagrado o campeão a equipe que marcar mais gols nas duas partidas do torneio. No caso de empate, será disputado dois tempos de prorrogação de 15 minutos cada um. Caso persista empatado o placar, o título será definido por meio de pênaltis.

ÚLTIMO CAMPEÃO

A última edição da Recopa teve o duelo entre o Grêmio (campeão da Libertadores de 2017) e o Independiente (vencedor da Sul-Americana de 2017). O Tricolor gaúcho se consagrou o campeão após a definição de pênaltis (5 a 4). O confronto de ida na Avellaneda acabou em 1 a 1, e em Porto Alegre, 0 a 0.