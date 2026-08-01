A UEFA pôs fim à polêmica em torno de um dos lances de arbitragem mais controversos da última edição da Liga dos Campeões, ao emitir instruções rigorosas aos árbitros sobre a necessidade de marcar pênalti caso qualquer jogador toque a bola com a mão dentro da área de seu próprio time durante o andamento da partida.

O jornal espanhol Mundo Deportivo apontou que essa diretriz veio para relembrar a ampla polêmica registrada na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2025-2026 entre Barcelona e Atlético de Madrid, quando o zagueiro Marc Pubill parou a bola com a mão direita dentro da área depois que seu goleiro Juan Musso lhe passou a bola na cobrança de uma falta.

O jornal esclareceu que a diretriz não abordou diretamente o erro global de arbitragem que ocorreu naquela partida disputada no estádio Camp Nou no dia 8 de abril, cometido pelo árbitro principal, o húngaro István Kovács, que ignorou a tecnologia do árbitro assistente de vídeo, comandada pelo alemão Christian Dingert, mas alertou que esse ponto da regra não admite discricionariedade ou interpretação e deve ser marcado como pênalti.

Naquela noite, em que o Barcelona perdeu por dois a zero e estava atrás por um a zero no momento do lance, houve uma forte manifestação de descontentamento por parte do técnico da equipe, Hansi Flick, que declarou: "É exatamente para esse tipo de situação que temos a tecnologia do vídeo, deveria ter sido o segundo cartão amarelo e pênalti". Do outro lado, o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, defendeu a decisão ao afirmar: "O pênalti não foi marcado em aplicação do bom senso".

Os esclarecimentos da UEFA têm como objetivo garantir que a equipe de arbitragem marque pênalti caso um lance semelhante ocorra no futuro.

O problema reside na existência de divergência na aplicação da regra em lances semelhantes, pois, enquanto foi marcado pênalti na partida entre Club Brugge e Aston Villa na temporada 2024-2025, o lance foi ignorado na partida entre Arsenal e Bayern de Munique na primavera de 2024, o que ocorreu exatamente da mesma forma na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid no estádio Camp Nou.

Este é o segundo verão consecutivo em que o Atlético de Madrid é parte de um dos casos de arbitragem mais polêmicos da Liga dos Campeões.

O confronto das oitavas de final da temporada 2024-2025 foi marcado pela anulação de um gol marcado por Julián Álvarez na disputa de pênaltis que decidiu o confronto a favor do Real Madrid, por se considerar que o atacante tocou a bola duas vezes consecutivas.

A UEFA decidiu, após vários meses, que, caso um lance semelhante ocorra em cobranças de pênalti futuras e um gol seja marcado após um duplo toque não intencional, a equipe de arbitragem deverá ordenar a repetição da cobrança da marca do pênalti.