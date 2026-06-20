Recompensa pelo excelente desempenho... Equipe de arbitragem árabe para a partida entre Portugal e o Uzbequistão

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) designou uma equipe de arbitragem árabe para apitar a partida entre Portugal e o Uzbequistão, marcada para a próxima terça-feira, válida pela segunda rodada do Grupo 11 das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A equipe será liderada pelo árbitro internacional marroquino Jalal Jaid, que contará com a colaboração de seus compatriotas Zakaria Brinsi e Mustafa Akarkad na condução da partida, enquanto o sul-africano Tom Abongil foi nomeado quarto árbitro, auxiliado por seu compatriota Zakheli Siwela.

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A equipe marroquina continua sua participação no torneio, após ter apitado o confronto entre Alemanha e Curaçao na primeira rodada do Grupo 5, que terminou com a vitória das “Máquinas” (7 a 1).

Está previsto que as seleções de Portugal e do Uzbequistão se enfrentem na próxima terça-feira, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, em uma partida na qual os “Marinheiros” esperam recuperar o equilíbrio, após o empate surpreendente com a República Democrática do Congo (1 a 1) na primeira rodada da fase de grupos.

Por sua vez, o Uzbequistão busca manter vivas suas esperanças de avançar para a próxima fase do torneio, após a derrota para a Colômbia (3 a 1).