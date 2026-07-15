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“Receba seu salário”... Scaloni explode contra os árbitros da partida contra a Inglaterra

L. Scaloni
Argentina
Copa do Mundo
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
England
EUA

Técnico da Argentina insulta o árbitro Ismail Al-Fath

A partida das semifinais da Copa do Mundo de 2026 entre a Argentina e a Inglaterra foi marcada por uma cena polêmica protagonizada pelo técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, que perdeu completamente a paciência diante da equipe de arbitragem.

De acordo com o jornal argentino “TYC”, o incidente ocorreu nos primeiros minutos do confronto histórico, que tem sido marcado por um desempenho impressionante de ambas as seleções desde o momento em que os hinos nacionais foram tocados, quando Lionel Messi sofreu uma forte falta de um jogador da Inglaterra sem que o árbitro tomasse qualquer medida punitiva.

Após a jogada, Scaloni explodiu de raiva e gritou com o quarto árbitro, dizendo: “Faça o seu trabalho, pelo qual você recebe seu salário”, frase que foi captada pelas câmeras com uma tradução inadequada, o que gerou ampla polêmica nas redes sociais.

A partida foi apitada pelo árbitro norte-americano Ismail Al-Fath, de 44 anos, o mesmo que atuou como quarto árbitro na final da Copa do Mundo de 2022 no Catar, quando a Argentina conquistou o título, e foi auxiliado por seus compatriotas Corey Parker e Kyle Atkins, enquanto o quarto árbitro, o italiano Maurizio Mariani, foi alvo da crítica de Scaloni.

As nomeações dos árbitros geraram grande polêmica antes da partida, especialmente por parte da mídia inglesa, que questionou a imparcialidade de Al-Fath, já que ele apitou várias partidas do Inter de Miami, clube pelo qual Messi joga na liga americana.

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O jornal “Daily Mail” publicou antes do jogo a manchete: “Messi conta com seu árbitro favorito na semifinal da Copa do Mundo”, enquanto o jornal “The Sun” alertou a seleção da Inglaterra para a necessidade de “manter a calma” diante do que descreveu como “táticas desonestas” da Argentina e da equipe de arbitragem.

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