Os bastidores da saída do alemão Matthias Jaissle do Al-Ahli da Arábia Saudita provocaram uma ampla polêmica, depois que o caso deixou de ser apenas uma divergência sobre a renovação de contrato e passou a levantar questionamentos maiores sobre o momento das movimentações do treinador e os limites do seu compromisso com o contrato firmado com o "Al-Raqi", em uma das questões mais movimentadas ao longo do mercado de verão.

Negociações de renovação: onde começou a crise?

Apesar de restar uma temporada inteira no contrato de Jaissle com o Al-Ahli, o assunto da renovação foi aberto cedo, em meio a novas exigências do treinador alemão para obter benefícios e garantias adicionais, o que colocou as negociações em um cenário complicado.

Muitos consideram que o simples fato de abrir a porta para negociações um ano inteiro antes do fim do contrato deu ao assunto dimensões maiores do que realmente tinha, especialmente com cada lado se apegando à sua visão, antes que a relação terminasse com o pedido de demissão do treinador de forma surpreendente.

A versão de Fabrizio muda o cenário

A maior reviravolta veio depois do que revelou o famoso jornalista italiano Fabrizio Romano, que afirmou que Jaissle já havia iniciado contatos com o clube italiano Milan cerca de um mês antes, apesar de estar vinculado a um contrato oficial com o Al-Ahli, e chegou até a citar os nomes dos negociadores e detalhes da comunicação entre as duas partes.

Leia também: Grande revolta: torcida do Al-Ahli exige a contratação do mestre de Jaissle!

Essa versão redesenhou completamente o cenário, pois abriu a porta para questionamentos sobre o grau de compromisso do treinador com o seu contrato e se ele já teria de fato começado a buscar um novo destino antes de definir a sua situação com o clube saudita.

Entre a vitimização e o profissionalismo

Nos últimos dias, surgiram muitas versões que retrataram Jaissle como a parte prejudicada na crise, mas, em contrapartida, outro setor considera que o treinador não deu ao contrato vigente o seu devido valor e que entrar em negociações externas antes de encerrar o seu vínculo oficial com o Al-Ahli vai contra os princípios do profissionalismo.

Há também quem considere que o problema não diz respeito apenas à diretoria ou ao treinador, mas à falta de transparência, o que permitiu a propagação de versões contraditórias e fez com que cada lado se apresentasse como a vítima.

Uma mensagem aos clubes

O caso Jaissle voltou a colocar uma pergunta importante dentro do futebol saudita: como os clubes devem lidar com os assuntos de treinadores e jogadores vinculados a contratos em vigor?

O profissionalismo não se resume a pagar salários ou assinar contratos, mas se estende ao respeito aos compromissos existentes e ao estabelecimento de regras claras para quaisquer negociações futuras, para que cada crise não se transforme em palco de acusações e desconfianças, como aconteceu em uma das questões mais movimentadas deste verão.