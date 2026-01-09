Real Soccer x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Real Soccer e São Paulo se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e em busca do hexacampeonato, o São Paulo lidera o Grupo 19 da Copinha, com seis pontos e 100% de aproveitamento. Até o momento, o Tricolor Paulista venceu Maruinense e Independente-AP, ambos por 2 a 0, confirmando o bom início na competição.

Do outro lado, o Real Soccer aparece na terceira colocação do grupo, com apenas um ponto conquistado. Nas duas primeiras rodadas, a equipe empatou sem gols com o Independente-AP e foi derrotada pelo Maruinense por 1 a 0.

São Paulo: Luciano, Felipe Oliveira, Lucyan, Isac Silva, Luis Osorio, Pedro Ferreira , Matheus Ferreira, Djhordney, Gustavo Santana, Tetê, Paulinho Venuto.

Real Soccer: Erik, Antony, João Oliveira, Raul, Kauã Andriws, Breno, Vinícius Greghi, Pedro Henrique, Toninho, Brayan, Sulivan.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Real Soccer

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Walter Ribeiro - Sorocaba, SP

