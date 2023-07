Real Salt Lake x Orlando City ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da MLS

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 22ª rodada; veja como acompanhar na internet

Real Salt Lake e Orlando City se enfrentam na noite deste sábado (8), às 22h30 (de Brasília), no America First Field, em Sandy – Utah/EUA, pela 22ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV, no streaming.

Os mandantes estão na quarta posição da Conferência Oeste com 30 pontos, cinco a menos que o líder. Já o Orlando tem 34 pontos e ocupa a sexta posição da Conferência Leste, ambos na zona de classificação direta para os playoffs.

Na última vez que jogaram, o Real Salt Lake venceu o Toronto FC fora de casa, pelo placar de 1 a 0, enquanto o Orlando goleou, em casa, o próprio Toronto por 4 a 0. Pelo regulamento e tabela da MLS, é comum alguns times jogarem duas vezes a mesma rodada.

No histórico de confronto, foram seis jogos entre as equipes, com duas vitórias para o Orlando, uma para o Real Salt Lake e outros três empates. Na última vez que se encontraram, foi na temporada de 2020, com um empate de 0 a 0.

Prováveis escalações

Real Salt Lake: MacMath; Eneli, Glad, Vera e Brodi; Savarino, Ojeda, Loffelsend e Luna; Musovski e Kreilach.

Orlando City: Gallese; Smith, Carlos, Jansson e Rafael Santos; Araújo e Cartagena; Torres, Pereyra e Ângulo; McGuire

Desfalques

Real Salt Lake

Sem desfalques confirmados.

Orlando City

Sem desfalques confirmados.

Quando é?