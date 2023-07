Real Salt Lake x NY Red Bulls ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da MLS

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 23ª rodada; veja como acompanhar na internet

Real Salt Lake e NY Red Bulls se enfrentam na noite deste sábado (15), às 22h30 (de Brasília), no America First Field, em Sandy – Utah/EUA, pela 23ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV, no streaming.

Os mandantes estão na quarta posição da Conferência Oeste com 34 pontos, quatro a menos que o líder. Já os Touros de Nova York têm 26 pontos, na décima primeira colocação e fora da zona de classificação para os playoffs da temporada.

Na última rodada, o Real Salt Lake empatou com o Sporting KC pelo placar de 1 a 1 fora de casa, enquanto o NY Red Bulls perdeu, em casa, para o Cincinnati FC por 2 a 1.

No histórico de confronto, foram 27 jogos entre as equipes e pequena vantagem para Salt Lake, foram nove ao todo contra sete do Red Bulls, além de outros 11 empates. Na última vez que se encontraram, foi na temporada de 2020, com um empate de 1 a 1.

Prováveis escalações

Real Salt Lake: Beavers; Eneli, Glad, Silva e Brody; Gómez, Loffelsend, Palacio e Oviedo; Musovski e Kreilach.

NY Red Bulls: Carlos; Harper, Ndam, Nealis e Duncan; Edman e Amaya; Mosso, Barlow e Luquinhas; Vanzeir.

Desfalques

Real Salt Lake

Sem desfalques confirmados.

NY Red Bulls

Sem desfalques confirmados.

Quando é?