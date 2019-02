"Real sabe que não venderemos Neymar", diz presidente do PSG

Nasser al Khelaifi, mandatário do Paris Saint-Germain, descarta qualquer possibilidade de liberar Neymar para o Real Madrid na próxima janela europeia

Nasser al Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, descarta qualquer possibilidade de liberar o craque Neymar para o Real Madrid. Em entrevista ao Marca, da Espanha, o mandatário falou que não pretende vendê-lo para o clube do Santiago Bernabéu.

"Nem o Real Madrid e nem qualquer outro clube. Não precisam nos chamar por Neymar ou qualquer outro jogador. O Real Madrid sabe perfeitamente que Neymar não está à venda e que o jogador não deixará o PSG neste verão [meio do ano na Europa]. Temos uma relação fantástica com Neymar e seu pai, construída para que dure muito tempo", discursou o dirigente.

Jogador mais caro da história, Neymar custou 220 milhões de euros aos cofres do Paris Saint-Germain. O presidente do clube francês enaltece inclusive a personalidade do Brasileiro.

"Ele está muito bem. É um jogador e uma pessoa extraordinária. Neymar mostra uma enorme capacidade de sacrifício e caráter para superar esta nova lesão. Ele esteve em Paris, em Barcelona e agora no Brasil. É o que estava previsto desde o começo com os médicos do PSG", concluiu.