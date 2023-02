Real Noroeste x Vila Nova ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), pela primeira fase do torneio; veja como acompanhar na internet

Real Noroeste e Vila Nova se enfrentam na noite desta terça-feira (28), às 20h (de Brasília), no Estádio José Olímpio da Rocha, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida não terá transmissão ao vivo, mas o torcedor pode acompanhar em tempo real na GOAL.

Com a vantagem do empate por ter melhor colocação no ranking da CBF, o Vila Nova volta as atenções para a sua estreia na Copa do Brasil. A equipe vem embalada de sete jogos sem derrotas, somando o Campeonato Goiano e a Copa Verde.

Do outro lado, o Real Noroeste vem de uma vitória contra o Vilavelhense, pelo Campeonato Capixaba, e precisa vencer o Vila Nova para se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil.

Prováveis escalações

Real Noroeste: Neguett, Clebson, Balbino, Victor, Gustavo, Juninho, Rodrigo, Rodrigues, Dudu Pedrotti, Renan, Alysson.

Vila Nova: Vanderlei; Diego Renan, Anderson Jordan, Eduardo Domachowski, Rodrigo Gelado, Ralf, Sousa, Guilherme Parede, Lourenço, Marlone, Neto Pessoa.

Desfalques

Real Noroeste

Sem desfalques confirmados.

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Quando é?