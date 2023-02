Real Madrid x Atlético de Madrid: quem venceu mais no Dérbi Madrileno?

Equipes já se enfrentaram em mais de 289 jogos do dérbi espanhol; confira o retrospecto

A capital da Espanha é palco para uma das maiores rivalidades locais do futebol mundial: Real Madrid e Atlético de Madrid são os protagonistas de um confronto de mais de 110 anos de história e quase 300 jogos oficiais disputados entre si - isso sem contar uma variedade de amistosos e torneios regionais extintos. Neste sábado (25), os rivais escrevem mais um capítulo no Santiago Bernabéu, em partida que será jogada às 14h30 (horário de Brasília).

Muito além das disputas anuais em La Liga e de eventuais encontros pela Copa do Rei e Supercopa Espanhola, Real e Atleti ostentam o fato inédito de terem decidido as únicas duas finais de Champions League na história entre clubes de uma mesma cidade - ambas terminadas em título dos Merengues.

Pensando nisso, a GOAL detalha a seguir os números oficiais do clássico de Madrid, separados inclusive por competição. Ao todo, 231 jogos foram disputados entre os Real e Atlético até hoje, com números que favorecem os lado branco: o Real venceu 115 vezes contra 57 do rival, além de 59 empates.

O Real também balançou as redes por mais vezes do que o adversário: 301 tentos contra 285 dos Colchoneros.

Os números de Real Madrid x Atlético de Madrid

COMPETIÇÃO PARTIDAS VITÓRIAS DO REAL MADRID EMPATES VITÓRIAS DO ATLÉTICO DE MADRID GOLS DO REAL GOLS DO ATLÉTICO DE MADRID La Liga 171 91 40 40 297 219 Copa do Rey 43 18 14 11 60 46 Champions League 9 5 2 2 14 7 Supercopa da Uefa 1 1 0 0 2 4 Supercopa da Espanha 3 0 2 1 1 2 Copa da Liga 4 1 1 2 7 7

Como foi o último Real Madrid x Atlético de Madrid?

O último duelo entre Real Madrid e Atlético de Madrid foi em 26 de janeiro de 2023, no Santiago Bernabéu, pelas quartas de final da Copa do Rei 2022/23. Os visitantes saíram na frente logo no primeiro tempo da partida com um gol de Álvaro Morata, mas o brasileiro Rodrygo empatou no final e forçou a disputa da prorrogação. No tempo extra, Vinícius Júnior e Karim Benzema decretaram o 3 a 1 e a classificação merengue às semis da competição.