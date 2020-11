Real Madrid luta contra caos sem Sergio Ramos: seis derrotas em sete jogos na UCL

Sem o seu capitão, clube merengue sofre na Liga dos Campeões e perde o domínio que antes tinha na competição

Sergio Ramos é uma das principais referências do desde a saída de Cristiano Ronaldo e as ausências do capitão evidenciam a dependência do time merengue no zagueiro, sobretudo na Liga dos Campeões. Em sete jogos sem o espanhol, a equipe madrilenha conseguiu apenas uma vitória.

Em um jogo importantíssimo para o futuro do maior campeão europeu na edição de 2020-21 da Liga dos Campeões, Sergio Ramos será desfalque, devido a uma lesão muscular que sofreu na última Data Fifa. Um problema e tanto para o time merengue, que enfrenta a Inter de Milão, na Itália, nesta quarta-feira, 25, às 17h (de Brasília).

Desde a saída de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid disputou 19 jogos na Liga dos Campeões. Destes, 12 foram com Sergio Ramos e sete sem ele. E é notória a importância do capitão do time.

Com Sergio Ramos, o time merengue venceu 66,7% dos jogos com oito vitórias e apenas uma derrota, contra o no jogo de ida das oitavas de final na última temporada. Os outros três jogos terminaram empatados. Nestes 12 jogos, o Real Madrid acumula uma média de 2,6 gols a favor (31 no total) e apenas 1,0 gols sofridos (12 no total).

Sem o camisa 4, no entanto, o cenário é completamente diferente. O Real Madrid disputou sete jogos e perdeu seis, conquistando apenas uma vitória contra o Brugge, na fase de grupos no ano passado por 3 a 1, fora de casa. Na ausência de Ramos, a média de gols a favor do time cai para 1,0 por jogo (7 no total) e a média de gols sofridos aumenta para 2,4 (17 no total).

Com Ramos Real Madrid Sem Ramos 12 Jogos 7 8 Vitórias 1 3 Empates 0 1 Derrotas 6 31 Gols 7 2.6 Gols/jogo 1.0 12 Gols sofridos 17 1.0 Gols sofridos/jogo 2.4 66.7% % vitórias 14.3% 2.3 Pontos/jogo 0.4

O time merengue enfrenta dificuldades sem Ramos contra times de diferentes características, mais fracos ou fortes. Na temporada de 2018-19, contra o CSKA, o time perdeu os dois jogos da fase de grupos: 1 a 0 na e 3 a 0 no Santiago Bernabéu. Posteriormente, o time foi eliminado pelo , em casa, sendo derrotado por 4 a 1.

Na temporada passada, derrota por 3 a 0 contra o , na , e ganhou do , na , por 3 a 1, ambos os duelos na fase de grupos. No duelo decisivo contra o Manchester City, Sergio Ramos também estava fora, cumprindo suspensão pela expulsão no primeiro jogo, e o Real perdeu por 2 a 1.

A estreia dos merengues nesta edição do torneio também foi sem Sergio Ramos e foi um jogo que fez o time se complicar. O Real não contava com a derrota por 3 a 2, em casa, contra o Shakhtar. Agora, com quatro pontos em quatro jogos, é preciso esquecer a "Ramosdependência" contra a Inter de Milão, duelo que só a vitória interessa.