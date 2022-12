Real Madrid x KS Vllzania ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Champions feminina

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), pela última rodada da fase de grupos; veja como acompanhar ao vivo na interne

Já sem chances de classificação, Real Madrid e KS Vllzania entram em campo na tarde desta quinta-feira (22), às 17h (de Brasília), em Madrid, pela última rodada da fase de grupos da Champions League feminina. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Na terceira posição do Grupo A, com cinco pontos, o Real Madrid soma apenas uma vitória, além de duas empates e duas derrotas, enquanto o Vllaznia é o lanterna, com cinco derrotas até aqui.



O técnico do Real Madrid, Alberto Toril, tem a maior parte do elenco à sua disposição e pode decidir fazer algumas mudanças no time que perdeu para o PSG na última rodada por 2 a 1, com Esther Gonzalez buscando chegar ao 12º gol em todas as competições nesta temporada.



Quanto aoKS Vllzania, Matilda Gjergji fará dupla com Sara Maliqi no centro da defesa, enquanto Aleksandra Popovic e Lucije Gjini podem atuar nas laterais.



Prováveis escalações

Escalação do provável Real Madrid: Misa; Robles, Kathellen, Galvez, Carmona; Abelleira, Zornoza; Del Castillo, Weir, Feller; Gonzalez.

Escalação do provável KS Vllzania: Williams-Mosier; Popovic, Gjergji, Maliqi, Gjini; Ramadani, Berisha, Franja, Cavanaugh, Doci; Shala.

Desfalques

Real Madrid

Sem desfalques confirmados.

KS Vllzania

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 22 de dezembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Estadio Alfredo Di Stefano – Madrid, ESP

• Arbitragem: ZUZANA VALENTOVÁ (árbitro), MARIA SUKENIKOVA e MIROSLAVA PASTOREKOVA (assistentes), ESZTER URBAN (quarto árbitro)