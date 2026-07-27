O marroquino Abdellah Ouazane, de apenas 17 anos, tem brilhado de forma notável durante a pré-temporada com o Ajax de Amesterdão, e o treinador considera-o um jogador essencial na equipa principal para o resto da temporada.
No último jogo da equipa neerlandesa, o médio marroquino marcou o golo da vitória (2-1) e recebeu elogios do seu treinador, Michel, que declarou: "A sua exibição foi excelente. Precisa de continuar a evoluir, mas vi que é um jogador capaz de nos ajudar".
O médio ofensivo continua a evoluir de forma notável. No ano passado, esteve perto de se juntar ao Real Madrid, mas o clube acabou por recuar, e o jogador renovou o seu contrato até 2028.
O jogador declarou: "Regressar ao Ajax foi a melhor opção para mim. Estou muito feliz".
Abdellah Ouazane é o capitão das seleções jovens de Marrocos e estreou-se pela equipa principal do Ajax na temporada passada, na Taça da Holanda. Durante a pré-temporada, foi um dos jogadores da equipa reserva com mais minutos sob o comando do treinador Michel (227 minutos), apresentando um desempenho forte, ao ponto de, no jogo de qualificação para a Liga Conferência frente ao Vojvodina, ter entrado como suplente ao minuto 72 e marcado um golo que selou a vitória (1-4).
Ouazane fará 18 anos no próximo dia 15 de janeiro, e o diretor desportivo Jordi Cruyff planeia assinar um novo contrato com ele nesse mesmo dia, segundo o jornal "De Telegraaf".
No último jogo, contra o Burnley, alinhou no meio-campo ao lado de Jenero Johnson (19 anos) e Mokio (18 anos), envergando a camisola número 10, e, ao minuto 67, aproveitou um ataque de Konadu para marcar um golo.
O jogador marroquino afirmou após o encontro: "Toda a gente diz que sou talentoso, mas agora quero prová-lo e tornar-me um verdadeiro jogador neste desporto".
O Real Madrid é agora passado para Ouazane, que está totalmente focado no seu futuro no Ajax.
Declarou: "Sou jovem, paciente, e tenho de trabalhar arduamente. Esquerda, esquerda, direita, 10, 8, 6. Não me importa qualquer posição".
E acrescentou: "Quero focar-me em jogar e ter paciência. Tenho apenas 17 anos, e tenho os meus próprios objetivos e ambições".