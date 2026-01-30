Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Neste domingo (01), Real Madrid e Rayo Vallecano se enfrentam no Santiago Bernabéu, casa dos Merengues, às 10h (horário de Brasília), em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Real Madrid x Rayo Vallecano ao vivo

A partida entre Real Madrid e Rayo Vallecano será transmitida pela Disney+, no streaming.

Real Madrid x Rayo Vallecano: informações da partida

La Liga - La Liga Estadio Bernabeu

Contexto do jogo

O Real Madrid chega para este duelo da LaLiga após uma dura derrota por 4 a 2 para o Benfica na Liga dos Campeões. Na ocasião, os Merengues sofreram o gol decisivo aos 98 minutos, marcado pelo goleiro benfiquista Anatoliy Trubin.

Com o revés, o time merengue terá de disputar um playoff em jogos de ida e volta para tentar avançar às oitavas de final da competição europeia. Agora, porém, o foco se volta totalmente para a briga pelo título da LaLiga. O Real aparece um ponto atrás do arquirrival Barcelona na tabela, desvantagem que pode aumentar para quatro pontos caso o Barça vença o Elche neste sábado.

Getty Images

Desfalques e estatísticas

Trent Alexander-Arnold está próximo de retornar aos gramados, mas ainda não terá condições de jogar pelo Real Madrid. Além dele, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger e Éder Militão seguem fora e não estarão à disposição para a partida.

O equilíbrio tem sido a marca recente do confronto: quatro dos últimos cinco duelos entre as equipes pela LaLiga terminaram empatados.

No aspecto individual, Kylian Mbappé segue sendo decisivo. Desde o início da temporada passada, o atacante do Real Madrid foi responsável por abrir o placar em 21 ocasiões na LaLiga, o maior número registrado por qualquer jogador entre as cinco principais ligas da Europa no período..

Getty Images

Últimas notícias e prováveis escalações

Forma atual

Confrontos diretos recentes

Classificação

Links úteis