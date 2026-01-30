Goal.com
Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Equipes vão à campo neste domingo (01), no Santiago Bernabéu pela 22ª rodada da La Liga

Neste domingo (01), Real Madrid e Rayo Vallecano se enfrentam no Santiago Bernabéu, casa dos Merengues, às 10h (horário de Brasília), em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Real Madrid x Rayo Vallecano ao vivo

A partida entre Real Madrid e Rayo Vallecano será transmitida pela Disney+, no streaming.

Real Madrid x Rayo Vallecano: informações da partida

crest
La Liga - La Liga
Estadio Bernabeu

Contexto do jogo

O Real Madrid chega para este duelo da LaLiga após uma dura derrota por 4 a 2 para o Benfica na Liga dos Campeões. Na ocasião, os Merengues sofreram o gol decisivo aos 98 minutos, marcado pelo goleiro benfiquista Anatoliy Trubin.

Com o revés, o time merengue terá de disputar um playoff em jogos de ida e volta para tentar avançar às oitavas de final da competição europeia. Agora, porém, o foco se volta totalmente para a briga pelo título da LaLiga. O Real aparece um ponto atrás do arquirrival Barcelona na tabela, desvantagem que pode aumentar para quatro pontos caso o Barça vença o Elche neste sábado.

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images

Desfalques e estatísticas

Trent Alexander-Arnold está próximo de retornar aos gramados, mas ainda não terá condições de jogar pelo Real Madrid. Além dele, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger e Éder Militão seguem fora e não estarão à disposição para a partida.
O equilíbrio tem sido a marca recente do confronto: quatro dos últimos cinco duelos entre as equipes pela LaLiga terminaram empatados.
No aspecto individual, Kylian Mbappé segue sendo decisivo. Desde o início da temporada passada, o atacante do Real Madrid foi responsável por abrir o placar em 21 ocasiões na LaLiga, o maior número registrado por qualquer jogador entre as cinco principais ligas da Europa no período.. 

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Real Madrid x Rayo Vallecano

Real MadridHome team crest

4-1-2-3

Formação

4-3-3

Home team crestRAY
1
T. Courtois
4
D. Alaba
18
A. Carreras
8
F. Valverde
24
D. Huijsen
15
A. Guler
5
J. Bellingham
6
E. Camavinga
10
K. Mbappe
30
F. Mastantuono
7
Vinicius Junior
13
A. Batalla
6
P. Ciss
22
A. Espino
3
P. Chavarria
24
F. Lejeune
4
P. Diaz
7
I. Palazon
23
O. Valentin
14
C. Martin
18
A. Garcia
19
J. de Frutos

4-3-3

RAYAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Arbeloa

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • I. Perez

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma atual

RMA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

RAY
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Confrontos diretos recentes

RMA

Outros

RAY

1

4

Empates

0

6

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

