O Real Madrid planeia fechar um negócio de grande impacto junto do seu rival histórico, o Barcelona, durante o atual mercado de verão.

Segundo o jornal francês "L'Équipe", o Real Madrid renovou o seu interesse na contratação de Ferran Torres (26 anos), após o seu papel decisivo na conquista do Mundial de 2026 pela seleção de Espanha.

O campeão pela seleção espanhola, autor do golo decisivo da vitória na final frente à Argentina, tornou-se um dos nomes mais visados no período de transferências de verão.

O jornal francês indicou que a direção do clube madrileno continua a acompanhar a situação de Torres neste verão com enorme atenção.

A direção do Real Madrid estuda esta possibilidade depois de ter acompanhado o percurso do jogador desde a sua estreia nas fileiras do Valencia, altura em que os responsáveis do clube merengue tentaram contratá-lo antes de o jogador preferir mudar-se para o Manchester City. No entanto, o cenário é agora completamente diferente.

O futuro do avançado no Barcelona enfrenta uma situação de total incerteza, apesar de estar ligado a um contrato que termina em 2027.

A falta de comunicação com a direção desportiva catalã ao longo dos últimos meses abre a porta à possibilidade da sua saída no atual período de transferências por um valor não elevado, ou no próximo verão a custo zero, após o fim do seu contrato.

Todas as hipóteses permanecem em aberto quanto ao futuro desportivo do jogador, depois de a direção do Barça ter fixado o seu preço em cerca de 50 milhões de euros antes do início da competição internacional.

O impacto mediático que se seguiu ao seu golo histórico nos Estados Unidos aumentou o valor da sua saída dentro dos gabinetes do Barcelona e chegou mesmo a reavivar a possibilidade de renovação do seu contrato.

Além disso, a necessidade do rival tradicional de reforçar os seus cofres para financiar a contratação de Julián Álvarez (26 anos) pode abrir o caminho de Torres rumo a Madrid, apesar da dificuldade em prever a possibilidade de concretização de um negócio deste tipo entre o Real e o Barcelona.

A versatilidade do avançado espanhol adapta-se de forma ideal aos planos ofensivos do Real Madrid, uma vez que a sua capacidade de jogar em diferentes posições do ataque e de desempenhar o papel de avançado nato conta com grande confiança por parte da secretaria técnica do clube merengue.

O "L'Équipe" garante que o interessado mais destacado na contratação do internacional espanhol é o Paris Saint-Germain, sob o comando de Luis Enrique, tendo o treinador asturiano a oportunidade de voltar a orientar o seu treino, depois de já o ter treinado anteriormente na seleção.