Real Madrid x Pachuca: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (22), no Bank of America Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Pachuca se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, pela segunda rodada do Grupo H do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir Real Madrid x Pachuca online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Após empatar por 1 a 1 com o Al Hilal na rodada de estreia da Copa do Mundo de Clubes, o Real Madrid ocupa a segunda colocação do Grupo H, ficando atrás do RB Salzburg no critério de número de cartões amarelos. O time austríaco lidera a chave com três pontos. Na última rodada, marcada para o dia 26, os Merengues enfrentam justamente o RB Salzburg.

Por outro lado, o Pachuca foi derrotado pelo RB Salzburg por 2 a 1 na estreia e está na lanterna do grupo. Na terceira e última rodada, a equipe mexicana encara o Al Hilal. Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à próxima fase.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, F Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Garcia, Vinicius Jr.

Pachuca: Moreno; Rodriguez, Bauermann, Pereira, Gonzalez; Montiel, Pedraza, Palavecino; Dominguez, Rondon, Kenedy.

Desfalques

Real Madrid

Mbappé teve gastroenterite e deve ser desfalque, enrquanto Ferland Mendy e Endrick seguem lesionados.

Pachuca

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa Real Madrid x Pachuca

Mundial de Clubes - Grupo H Bank of America Stadium

Retrospecto Recente

Classificação