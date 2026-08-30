O Real Madrid conquistou neste domingo, de maneira infantilmente fácil, sua segunda vitória da temporada. O clube merengue já vencia o Málaga por 3 a 0 no Bernabéu depois de meia hora, graças aos gols de Jude Bellingham, Kylian Mbappé e a um gol contra de Alfonso Herrero. Arda Güler colocou a cereja no bolo nos acréscimos: 4 a 0.

O Real, para o qual o técnico José Mourinho deu preferência a Trent Alexander-Arnold na lateral direita em vez de Denzel Dumfries, abriu o placar em vinte minutos. Bellingham recuperou a bola, driblou um bom número de jogadores do Málaga e finalizou rasteiro, entre as pernas do goleiro Herrero: 1 a 0.

Pouco mais de dez minutos depois, o placar virou 2 a 0 para o Real Madrid, que não teve qualquer dificuldade contra o promovido Málaga. Bellingham pegou uma sobra de bola na altura perfeita para cabecear e marcou de cabeça, com desvio no azarado Herrero.

O Real seguiu pressionando e chegou ao 3 a 0 após uma bela jogada. Eduardo Camavinga fez um passe firme para Mbappé, que encontrou espaço pela direita com Alexander-Arnold. O inglês devolveu perfeitamente para Mbappé, que completou com um belo voleio: 3 a 0.

Depois do intervalo, o Real tirou o pé do acelerador e pouco mais aconteceu diante dos gols. Bellingham, que teve atuação forte tanto ofensiva quanto defensivamente, protagonizou um raro momento de destaque ao acertar a trave com muita força, de um ângulo impossível.

Na reta final, o Málaga chegou a pensar que teria um pênalti, mas a bola na mão de Antonio Rüdiger acabou não sendo considerada infração. Nos acréscimos, saiu o 4 a 0. Vinícius Júnior cruzou para Arda, que só empurrou para as redes.



