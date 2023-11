Real Madrid x Napoli: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes voltam a campo nesta quarta-feira (29), no Santiago Bernabéu; veja como acompanhar na TV e na internet

Real Madrid e Napoli se enfrentam na tarde desta quarta-feira (29), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada, e da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid pode confirmar o primeiro lugar do Grupo C se não perder para o Napoli. Com 12 pontos, os merengues estão com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias.

Do outro lado, o Napoli, que aparece na vice-liderança do Grupo C, com sete pontos, acumula duas vitórias, um empate e uma derrota nos quatro jogos disputados. Para confirmar a classificação para o mata-mata, os italianos devem ganhar. Se houver um empate, será necessário torcer para que o Braga não vença o Union Berlim.. Vale lembrar que na segunda rodada da Champions League 2023/24, o Real Madrid venceu o Napoli por 3 a 2 na Itália.

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Kroos, Modric, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

Napoli: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Oliveira; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Técnico: Walter Mazzarri.

Desfalques

Real Madrid

Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Vinicius Junior, Kepa, Eduardo Camavinga, Thibaut Courtois e Eder Militão estão no departamento médico.

Napoli

Mário Rui e Jesper Lindstrom estáo fora.

Quando é?