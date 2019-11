Real Madrid não relaciona Vinícius para a Champions e reforça “inferno astral”

Novamente de fora da lista dos convocados para um duelo na UCL, Vinicius Jr. vive “inferno astral” nos Merengues

O entra em campo na próxima quarta-feira (06), contra o em partida válida pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Com os 19 nomes já lista de relacionados para o jogo, Zinedine Zidane deixou de fora Vinicius Jr.

Em um momento conturbado no time espanhol, o ex- perdeu espaço no elenco após o retorno do francês ao comando da equipe. A situação piorou com a chegada e boas atuações de Rodrygo.

Para o duelo, convocou os seguintes nomes: