'Real Madrid muda de rumo: medidas drásticas após briga no treino'

A briga ocorrida no treino do Real Madrid entre Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni terá consequências graves, segundo Fabrizio Romano. O incidente fez com que o nome de José Mourinho fosse amplamente mencionado em Madri. O atual técnico do Benfica poderá ter que reforçar a disciplina na capital espanhola, que, por sua vez, já anunciou medidas disciplinares contra os dois jogadores envolvidos.

Na quarta-feira, Valverde e Tchouaméni já haviam entrado em confronto durante o treino do Real Madrid. A situação se agravou na quinta-feira no centro de treinamento de Valdebebas, onde os dois meio-campistas teriam se enfrentado novamente. Por fim, a briga chegou a tal ponto que Valverde precisou ser levado ao hospital após levar um soco de Tchouaméni.

A RMC Sport já havia informado anteriormente que Valverde ficou inconsciente por alguns instantes e sofreu um ferimento na cabeça. Segundo Romano, a situação era ainda mais preocupante para o Real Madrid porque o conflito não foi resolvido imediatamente. “Normalmente, esse tipo de coisa é resolvido no mesmo dia, mas isso não aconteceu”, afirmou o jornalista especializado em transferências.

O presidente do clube, Florentino Pérez, teria intervindo pessoalmente. Romano informa que Pérez já conversou com os dois jogadores e que o Real Madrid está atualmente trabalhando em medidas disciplinares, conforme confirmou o clube espanhol na quinta-feira por meio de seus canais oficiais. Dentro do clube, há a sensação de que é preciso agir com mais rigor para evitar novas escaladas.

“O Real Madrid informa que o clube, em resposta aos acontecimentos desta manhã, decidiu iniciar um processo disciplinar contra nossos jogadores Fede Valverde e Aurélien Tchouaméni”, diz o comunicado. “O clube divulgará o resultado de ambos os casos no momento oportuno, assim que os procedimentos internos forem concluídos.”

Segundo Romano, essa briga não é um caso isolado. No início desta temporada, Antonio Rüdiger e Álvaro Carreras também tiveram um forte desentendimento no campo de treino. Embora a situação tenha sido resolvida, a diretoria estaria agora seriamente preocupada com o clima no elenco.

É justamente por isso que Mourinho continua sendo um candidato sério para assumir o cargo de técnico do Real Madrid no próximo verão. “A disciplina é extremamente importante. Por isso, Mourinho continua sendo o nome”, afirma Romano. O técnico português ainda estaria aberto a um retorno ao Santiago Bernabéu.

Romano destaca que Carlo Ancelotti foi, justamente nesse aspecto, de grande valor para o Real Madrid durante anos. Segundo ele, o italiano sempre conseguiu resolver conflitos internos e manter o elenco de estrelas unido.

Os problemas com o elenco do Real Madrid aumentaram de cara para o El Clásico contra o FC Barcelona, no domingo. Romano informa que Valverde provavelmente não estará disponível para o confronto com o FC Barcelona devido à lesão que sofreu durante o incidente com Tchouaméni. Sobre a situação médica de Tchouaméni, segundo Romano, teremos mais clareza nos próximos dias.