A lenda do futebol alemão Lothar Matthäus prevê a permanência do francês Michael Olise no Bayern de Munique, apesar dos relatos que o ligaram a uma transferência para o Real Madrid, garantindo que o clube bávaro continua a construir uma equipa capaz de competir e não planeia abrir mão de uma das suas maiores estrelas.

Matthäus afirmou, em declarações à rede "Sky", que o Bayern de Munique segue no caminho certo no que diz respeito ao reforço do plantel, acrescentando: "O clube quer alcançar o sucesso, e já fechou dois excelentes negócios, e estou convencido de que os seus planos ainda não terminaram".

Matthäus falou sobre o papel técnico de Olise, explicando que o jogador atuou pela seleção da França na posição de armador durante o Campeonato do Mundo de 2026, mas que essa posição tem grande concorrência dentro do Bayern, segundo o jornal Bild.

E acrescentou: "Olise jogou na posição de 10 com a seleção francesa, mas o Bayern já tem dois ou três jogadores nessa posição. Ele também pode jogar como avançado, se necessário, e já o fez no Bayern".

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E ressalvou: "Acredito que ele se sente mais confortável na sua verdadeira posição, na ala direita, e ali apresentou melhores níveis com o Bayern em comparação com o que fez como avançado com a França durante o Campeonato do Mundo".

As declarações de Matthäus surgem à luz de relatos da imprensa francesa que davam conta de que Olise manifestou, durante o Campeonato do Mundo, o desejo de se transferir para o Real Madrid, e conversou com vários jogadores do clube merengue, entre eles Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni, para se informar sobre o ambiente dentro da equipa.

Apesar dessas notícias, os relatos indicam que o Bayern de Munique não pretende abrir mão do jogador, que tem contrato até ao verão de 2029, e o considera um dos pilares fundamentais do seu projeto para as próximas temporadas.

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