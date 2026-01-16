Real Madrid x Levante: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Neste sábado (17), Real Madrid e Levante se enfrentam, às 10h00 (horário de Brasília), em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida acontece no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, e possui transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e Disney+, no streaming (confira a programação completa de futebol aqui).

O Real Madrid entra em campo pressionado, ocupando a segunda colocação da LaLiga com 45 pontos e tentando manter o Barcelona ao alcance na briga pelo título.

Do outro lado, o Levante vive situação oposta e delicada. A equipe de Valência aparece na 19ª posição, com apenas 14 pontos somados em 18 partidas, e luta para deixar a zona de rebaixamento.

Notícias e prováveis escalações

O Real Madrid passou por uma eliminação vexatória na Copa do Rei ao ser derrotado pelo Albacete por 3 a 2. A queda precoce, no meio da semana, aumentou a cobrança sobre o elenco e marcou um início turbulento da era Arbeloa, que busca uma resposta imediata no campeonato. Antes disso, os merengues também perderam a Supercopa para o rival Barcelona pelo mesmo placar.

Já o Levante, está em meio a atuações irregulares, vindo de um empate com o Espanyol e uma vitória contra o Sevilla por 3 a 0. O clube encara o confronto como uma oportunidade crucial para somar pontos e tentar mudar o rumo da temporada.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen e Alvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham e Aurélien Tchouaméni; Arda Güler, Gonzalo Garcia e Vinicius Júnior. Técnico: Alvaro Arbeloa.

Levante: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrián De la Fuente, Matias Moreno e Diego Pampín; Arriaga e Pablo Martínez; Etta Eyong, Carlos Alvarez e Iker Losada; Iván Romero. Técnico: Luís Castro.

Desfalques

Real Madrid

Éder Militão segue no departamento médico, enquanto Brahim Díaz está ausente por conta da Copa Africana. Kylian Mbappé é dúvida e também pode ser mais um desfalque na partida.

Levante

Unai Elgezabal, que está fora em razão de uma lesão no menisco.

Quando é?

Data: sábado, 17 de janeiro de 2026

sábado, 17 de janeiro de 2026 Horário: 10h00 (de Brasília)

10h00 (de Brasília) Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha

