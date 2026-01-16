+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
La Liga
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoLevante
ASSISTA COM O
Luis Felipe Gonçalves

Real Madrid x Levante: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Equipes vão à campo neste sábado (17), no Santiago Bernabéu pela 20ª rodada da La Liga

Neste sábado (17), Real Madrid e Levante se enfrentam, às 10h00 (horário de Brasília), em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida acontece no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, e possui transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e Disney+, no streaming (confira a programação completa de futebol aqui).

O Real Madrid entra em campo pressionado, ocupando a segunda colocação da LaLiga com 45 pontos e tentando manter o Barcelona ao alcance na briga pelo título.

Do outro lado, o Levante vive situação oposta e delicada. A equipe de Valência aparece na 19ª posição, com apenas 14 pontos somados em 18 partidas, e luta para deixar a zona de rebaixamento. 

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

O Real Madrid passou por uma eliminação vexatória na Copa do Rei ao ser derrotado pelo Albacete por 3 a 2. A queda precoce, no meio da semana, aumentou a cobrança sobre o elenco e marcou um início turbulento da era Arbeloa, que busca uma resposta imediata no campeonato. Antes disso, os merengues também perderam a Supercopa para o rival Barcelona pelo mesmo placar. 

Já o Levante, está em meio a atuações irregulares, vindo de um empate com o Espanyol e uma vitória contra o Sevilla por 3 a 0. O clube encara o confronto como uma oportunidade crucial para somar pontos e tentar mudar o rumo da temporada.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Levante crest
Levante
LEV

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen e Alvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham e Aurélien Tchouaméni; Arda Güler, Gonzalo Garcia e Vinicius Júnior. Técnico: Alvaro Arbeloa.

Levante: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrián De la Fuente, Matias Moreno e Diego Pampín; Arriaga e Pablo Martínez; Etta Eyong, Carlos Alvarez e Iker Losada; Iván Romero. Técnico: Luís Castro.

Desfalques

Real Madrid

Éder Militão segue no departamento médico, enquanto Brahim Díaz está ausente por conta da Copa Africana. Kylian Mbappé é dúvida e também pode ser mais um desfalque na partida.

Levante

Unai Elgezabal, que está fora em razão de uma lesão no menisco.

Quando é?

  • Data: sábado, 17 de janeiro de 2026
  • Horário: 10h00 (de Brasília)
  • Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha

Links úteis

Publicidade
0