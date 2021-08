Real Madrid garante medalhas nas Olimpíadas de Tóquio

Com cinco representantes nas semifinais, o time celebrará várias medalhas no Japão nesta semana; Take Kubo é o destaque

O Real Madrid está atento aos Jogos Olímpicos, nos quais vai somar medalhas nesta semana, com a fase final da competição sendo disputada a partir de terça-feira (3). As semifinais colocarão frente a frente México x Brasil e Japão x Espanha, com cinco jogadores do clube Merengue participando das disputas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Reinier, protagonismo inesperado

No primeiro duelo surge Reinier. O brasileiro, que foi umas das peças-chave no Pré-Olímpico, participou de três dos quatro jogos pelo Brasil, somando 60 minutos em campo e uma assistência.

Caso jogue contra o México, pode ser a oportunidade que ele estava esperando para provar ao Real Madrid que não precisará ser emprestado nesta temporada.

Take Kubo, destaque

Estas semanas estão mostrando que Take Kubo é diferente. Não só pela qualidade futebolística, mas também pela personalidade. O madrilenho tem jogado com o peso de ser o anfitrião nas costas, com três gols e influente em todas as partidas. É uma das sensações do torneio e a grande ameaça da Espanha.

O atacante está aproveitando ao máximo sua última chance de permanecer no Real Madrid em 2021-22. A situação do japonês é complicada, já que ele extrapola o número de estranheiros no clube, competindo diretamente com Rodrygo, Vinicius Junior e Militão.

Vallejo, Ceballos e Asensio, os Merengues da Espanha

Numa Espanha que tem gerado muitas dúvidas, Vallejo, Ceballos e Asensio não conseguiram corresponder. O zagueiro, que também tem atuado como lateral, teve atuações abaixo da média.

Já o meia se lesionou ainda no primeiro jogo diante do Egito. Sua atuaçã,o até então, tinha sido muito promissora, mas agora ele luta contra todas as condições físicas para chegar às semifinais. Tal como Vallejo, a sua prioridade é tentar ficar no Bernabéu.

Por fim, Asensio não tem problemas quanto a sua permanência no time principal do Real, porém, foi mais um a ter atuação decepcionante até o momento pela Roja. Um brilho na reta final poderia auxiliá-lo a ser titular com Carlo Ancelotti.