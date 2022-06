Real Madrid faz contato por Gabriel Jesus, também na mira do Arsenal

Negociação entre Gabriel Jesus e Arsenal esfria, e Carlo Ancelotti avaliza busca por atacante brasileiro

Gabriel Jesus ainda não definiu o futuro. O brasileiro já informou o técnico Pep Guardiola que pretende deixar o Manchester City no mercado da bola. Entretanto, viu a lista de interessados ganhar corpo nos últimos dias: o Real Madrid. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal Marca e confirmada pela GOAL.

O Arsenal fez uma proposta de 50 milhões de euros (R$ 260,58 milhões na cotação atual) pelo atacante, mas o City exige 60 milhões de euros (R$ 312,7 milhões) por sua liberação. O atleta de 25 anos também não faz tanta questão de uma saída para os Gunners no momento, especialmente pelo fato do clube não jogar a próxima edição da Liga dos Campeões da UEFA.

Diante do impasse na situação do Arsenal, o Real Madrid surge como uma alternativa. O técnico Carlo Ancelotti fez contato com o atleta e demonstrou interesse em sua aquisição. Ele o vê como uma alternativa para a vaga que poderia ser ocupada por Mbappé, que decidiu pela renovação com o Paris Saint-Germain.

A possível ida para o Santiago Bernabéu agrada ao centroavante, que está disposto a se transferir para a equipe na próxima temporada. A chegada de Haaland e a falta de sequência sob a batuta de Guardiola deixam o brasileiro animado com uma transferência na atual janela europeia.

Gabriel Jesus tem contrato com o Manchester City até junho de 2023 e não pretende estender a sua permanência no Etihad Stadium. O seu estafe esteve em Londres na última semana para discutir a saída do atleta da equipe inglesa. Já há um consenso sobre o pedido dos Citizens: 60 milhões de euros.

O brasileiro fez 41 partidas pelo Manchester City na última temporada europeia, com 13 gols marcados e 11 assistências. No período, ele esteve em campo por 2.569 minutos.