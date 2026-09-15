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imago-sport-1083369532.jpgZUMA Press Wire
Rian Rosendaal

Traduzido por

Real Madrid escapa por pouco contra o lanterna de LaLiga

Elche x Real Madrid
Elche
Real Madrid
La Liga

O Real Madrid chegou aos mesmos pontos do líder Barcelona (15), que ainda entra em campo na quarta-feira. A equipe de José Mourinho vencia o lanterna Elche por 0 a 2 nesta terça-feira, mas acabou desperdiçando dois pontos após uma reta final agitada: 2 a 2. O supersub Espi marcou o gol da vitória nos acréscimos (2 a 3).

Dean Huijsen teve o azar de ver uma cabeçada forte ser defendida pelo goleiro Matías Dituro. O mesmo Dituro marcou, de forma infeliz, um gol contra aos 25 minutos de jogo. Kylian Mbappé ampliou a vantagem após boa jogada de preparação de Yan Diomande.

Vinicius Júnior foi participativo e esteve algumas vezes perto de marcar. O Real Madrid foi para o intervalo com vantagem de 0 a 2 e, após a retomada, quase não passou por problemas. Isso mudou quando Abiel Osorio balançou as redes com vinte minutos ainda por jogar.

A virada do Elche se completou quando Fernando Niño finalizou com categoria aos 83 minutos. Os torcedores da equipe da casa estavam em êxtase, enquanto no Real Madrid prevalecia a incredulidade.

Mourinho mexeu na equipe e colocou Carlos Espi e Endrick em campo, na tentativa de ainda buscar os três pontos. Enquanto isso, o tempo corria contra o Real Madrid.

La Liga
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Espanyol
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Elche
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La Liga
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Atlético de Madrid
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Real Madrid
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O Real Madrid foi salvo nos acréscimos pelo reserva Espi, que marcou após assistência de Mbappé. Assim, os visitantes escapam diante do lanterna e seguem na cola do Barcelona

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