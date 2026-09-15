O Real Madrid chegou aos mesmos pontos do líder Barcelona (15), que ainda entra em campo na quarta-feira. A equipe de José Mourinho vencia o lanterna Elche por 0 a 2 nesta terça-feira, mas acabou desperdiçando dois pontos após uma reta final agitada: 2 a 2. O supersub Espi marcou o gol da vitória nos acréscimos (2 a 3).
Dean Huijsen teve o azar de ver uma cabeçada forte ser defendida pelo goleiro Matías Dituro. O mesmo Dituro marcou, de forma infeliz, um gol contra aos 25 minutos de jogo. Kylian Mbappé ampliou a vantagem após boa jogada de preparação de Yan Diomande.
Vinicius Júnior foi participativo e esteve algumas vezes perto de marcar. O Real Madrid foi para o intervalo com vantagem de 0 a 2 e, após a retomada, quase não passou por problemas. Isso mudou quando Abiel Osorio balançou as redes com vinte minutos ainda por jogar.
A virada do Elche se completou quando Fernando Niño finalizou com categoria aos 83 minutos. Os torcedores da equipe da casa estavam em êxtase, enquanto no Real Madrid prevalecia a incredulidade.
Mourinho mexeu na equipe e colocou Carlos Espi e Endrick em campo, na tentativa de ainda buscar os três pontos. Enquanto isso, o tempo corria contra o Real Madrid.
O Real Madrid foi salvo nos acréscimos pelo reserva Espi, que marcou após assistência de Mbappé. Assim, os visitantes escapam diante do lanterna e seguem na cola do Barcelona