Real Madrid encaminha renovação e vai mudar patamar salarial de Militão

Zagueiro tem hoje um dos salários mais baixos entre os principais jogadores do elenco

Um dos pilares do novo Real Madrid, Éder Militão ganhará um novo contrato em breve. O estafe do atleta e o clube espanhol já têm bem encaminhada a extesão do vínculo atual que vai até até junho de 2025.

Segundo soube a GOAL, o empresário de Militão vai se reunir com a diretoria do Real Madrid nos próximos dias para discutir os últimos detalhes. O zagueiro tem hoje o salário mais baixo entre os principais jogadores do clube e vai receber uma grande valorização.

A ideia de presidente Florentino Perez não é apenas subir Militão de patamar salarial como também demonstrar a confiança que o clube tem no zagueiro. O mandatário vê o brasileiro com lastro para ser o dono da posição por muitos anos.

Além disso, os merengues desejam se antecipar ao Mundial de Clubes do Qatar, pois enxergam que Militão tem boas chances de ser titular da seleção brasileira e sair da competição ainda mais valorizado. A reportagem confirmou que o zagueiro está feliz no Real Madrid, e está pronto para assinar o novo acordo.

Éder Militão chegou ao Real Madrid em 2019, quando o time espanhol pagou, na ocasião, 50 milhões de euros pelo zagueiro junto ao Porto, fazendo dele a contratação mais cara da história do clube para esta posição. Desde então, o brasileiro participou da conquista de dois títulos em La Liga, duas Supercopas da Espanha e uma Champions League, conquistada sobre o Liverpool no último mês.